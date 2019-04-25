Yeni Bir Araştırmaya Göre Avrupalılar Konyalı Olabilir

Konya'daki Çatalhöyük yerleşim yerinde genetik araştırma gerçekleştiren bilim insanları, Çatalhöyükteki insanlar ile Kuzey Marmara ve Avrupa'daki insanlar arasında büyük bir genetik benzerlik keşfetti.

Polonya Ulusal Bilim Merkezi’nin desteği ile gerçekleştirilen ve Genes adlı bilim dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Konya’daki 10 bin yıllık Neolitik ve Kalkolitik Çağda insanlara ev sahipliği yapmış olan Çatalhöyük'teki 10 farklı mezarda DNA incelemesi gerçekleştirildi. İki Türk bilim insanının da yer aldığı araştırmada oldukça ilginç sonuçlara ulaşıldı.

“Çatalhöyük sakinlerinin diğer Orta Anadolu Neolitik bireyleriyle genetik yakınlıklar bu grubun, Marmara bölgesinden gelen Neolitik, Yakın Doğu Orta Neolitik ve Kalkolitik popülasyonlarıyla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar Neolitik'in yayılışıyla ilgili genel kabul görmüş göç yönünü desteklemektedir” ifadelerine yer verilen makale ile ilgili olarak ‘Avrupa kültürünün temeli Çatalhöyük'tür’ tezini savunan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, konuyla ilgili olarak şu şekilde konuştu;

“Arkeolojik çalışmalarla bu durumu daha önce belirlemiştik. Söylediklerimiz safsata değil bilimsel verilerdi. Göçlerle, kültürel etkilerle, kız alıp vermeyle Avrupa'yla bir etkileşim olduğu belliydi. DNA araştırmaları genişledikçe iyice netleşmeye başladı. DNA sonuçları arkeolojik bilimsel verileri teyit etti. Göç dalgası M.Ö. 7400'lerde başladı ve binlerce yıl devam etti.”