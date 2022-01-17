Bugün başlayan Avustralya Açık tenis turnuvası, 3D sanal gerçeklik platformu Decentraland ile ortaklık kurdu ve metaverse’teki yerini aldı. Decentraland’da oluşturulan özel alanı ziyaret eden kullanıcılar, turnuvayı canlı olarak takip edebilecekler.

Günümüzün en popüler konularından birisi olan metaverse, gelecekte sanal ile gerçek dünyamızı bir araya getirmeyi hedefliyor. Günümüzde The Sandbox ve Decentraland gibi platformlar, gerçek hayatımıza henüz yansımayan sanal gerçeklik platformlarıyla metaverse deneyimini ucundan tattırıyorlar. Hatta metaverse’ün popülerleşmesiyle bu platformlar, büyük isimlerle de anlaşmaya başladı.

En fazla rağbet gören 3D sanal gerçeklik platformlarından Decentraland, henüz geçtiğimiz günlerde Samsung ile anlaşarak Samsung’un ikonik mağazasına ev sahipliği yapmaya başlamıştı. Bugün, Decentraland hakkında önemli bir gelişme daha yaşandı. Dört dünya Grand Slam tenis turnuvasının ilki olan Avustralya Açık, Decentraland’da da yer alacak.

Metaverse'te Avustralya Açık neler sunacak?

Avustralya'nın tenis sporu yönetim organı Tennis Australia, Decentraland ile ortaklık kurdu ve metaverse’teki ilk resmi Grand Slam turnuvasını gerçekleştirme yoluna koyuldu. Bu ortaklık kapsamında turnuvanın gerçekleştirildiği Melbourne Park’ın bazı bölümleri, Decentraland üzerinde sanal olarak yeniden oluşturuldu.

Metaverse’e giriş yapan ilk tenis turnuvasında oyuncular, tenis oynamayacaklar. Bunun yerine Avustralya Açık turnuvasını canlı bir şekilde toplanma alanından izleyebilecekler, 1970’lere kadar dayanan tenis maçı arşivine ulaşabilecekler. Ayrıca Mark Philippoussis ve henüz açıklanmayan gerçek tenis oyuncularıyla da bir araya gelebilecekler.

Bunun yanı sıra elbette metaverse’e giriş yapan çoğu şeyde olduğu gibi NFT’ler de bu ortaklığın bir parçası olacak. Avustralya Açık, yaptığı duyuruda NFT platformu Sweet ile anlaştığını ve son 5 yılda düzenlenen turnuvayı temsil eden 6 NFT koleksiyonunu yayınlayacağını açıkladı.