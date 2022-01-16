Birçok insanın sanal arazi alıp satmaya başlaması ile metaverse çılgınlığı Türkiye'yi de vurmuş durumda. Gelen yeni verilere göre de ülkemiz, OVRLand ismi verilen metaverse arsalarını en çok satın alan ülke oldu.

Metaverse kavramının son zamanların en popüler konusu olduğunu söyleyebiliriz. ‘İnternet’in bir sonraki aşaması olarak görülen metaverse, gelecek olarak nitelendiriliyor ve birçok dev şirketten yatırım alıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi ülkemiz de bu çılgınlığa dahil olmuş durumda ve yatırımlara da şimdiden başlandı.

Daha önce birçok kez sizlere metaverse arsalarının ülkemizde satıldığını aktarmıştık. Hatta bu durumun çok ilerlediğini, bazı insanların sahibinden.com üzerinden metaverse arsalarını satışa çıkardığını paylaşmıştık. Şimdi de Türkiye’nin en çok metaverse arsası satın alan ülkelerden biri olduğu ortaya çıktı.

Türkiye, en çok OVR arsası satılan ülke konumunda

OVR isimli platformda yer alan ve OVRLand ismi verilen metaverse arsaları, şu sıralarda oldukça popüler durumda. Haritaları kullanarak dünya üzerindeki bölgeler altıgen parçalara bölünüyor ve Metaverse arsası olarak satışa çıkarılıyor. NFT & Metaverse Dünyası isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı verilere göre de Türkiye, OVR arsalarını en çok satın alan ülkeler arasında zirvede yer alıyor.

Verilere göre yalnızca geçtiğimiz OVRLand satın alan insanların %95’ini Türkler oluşturuyor. Bunun yanı sıra İstanbul Boğazı, Kadıköy Moda sahili gibi bölgelerin tamamen satın alındığı, hatta bu gibi birçok yerin sahibinden.com’dan satışa çıkarıldığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Peki, neden ülkemizde satışlar bu kadar artmış durumda?

NFT & Metaverse Dünyası’na göre, ekonomik koşullar yüzünden zorluklar çeken vatandaşlar, bu arsaların geleceğe yatırım olabileceğini, bu sayede de para kazanabileceklerini düşünüyor. Tabii şu an Metaverse’ün çok erken seviyelerde olmasının bu konu hakkında net bir şey söylemeyi zorlaştırdığını da belirtmek gerek. Yine de OVR’nin, bu projeyi iyi bir pazarlama yöntemi ile sunmasının ve tüm dünyaya yaymasının arsalara yatırım yapanlara para kazanma ihtimali oluşturabileceği belirtiliyor.

Ancak Türkiye’deki insanların yalnızca ülkemizden sanal arsa almaya devam ettiği de vurgulanıyor. Eğer OVR arazileri farklı ülkelere yayılmazsa, bu durumun olumsuz sonuçlar oluşturabileceği ve Türkiye’de satın alınan arsalara herhangi bir talep oluşmayacağı için yatırımların beklenilen sonucu veremeyebileceği düşünülüyor. Google Maps kullanarak metaverse arsası satan yüzlerce projenin olduğu düşünülünce de böyle bir ihtimalin ortaya çıkma olasılığının oldukça mümkün olduğu ortaya çıkıyor.

Yani bu tarz arsaları alıp hemen daha fazla fiyata satmaya çalışan insan sayısı oldukça fazla. Bu durum da milyarlarca dolar yatırım yapılan metaverse’ün ulaşmak istediği hedefe pek uygun görünmüyor. Yine de bu konunun genel olarak oldukça heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta CES 2022’de tanıtılan metaverse cihazlarını sizlere aktarmıştık. Bu cihazlara baktığımızda da henüz oldukça erken seviyede olan bu teknolojilerin önümüzdeki 10-15 yıl içinde çok ileri seviyelere ulaşabileceği tahminini yapmak pek yanlış olmaz.