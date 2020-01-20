Avustralya Şimdi de, Toz Bulutu ile Mücadele Ediyor

Avustralya'nın eylül ayından beri yaşadığı orman yangınları, şimdi de farklı iklimsel olayları tetikledi. Bölgede oluşan devasa büyüklükteki bir toz bulutu, bölgedeki yaşamı iyiden iyiye zorlaştırırken, ülkenin başkenti Kanberra'da yaşanan dolu yağışı, bir ağacı paramparça etti.

Avustralya kıtası, tarihinin en büyük orman yangınıyla cebelleşmeye devam ediyor. Eylül ayında başlayan yangınlar, bölgede yaz mevsiminin yaşanması ve sıcaklıkların kuraklık seviyesine ulaşması nedeniyle hala kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak özellikle geride bıraktığımız üç günlük süreçte yağan yağmurlar, yangınların büyük çapta sakinleşmesine neden oldu. Bu durumu fırsat bilen yetkililer, şu sıralar çalışmalarını hızlandırmış durumdalar.

Avustralya'daki yangınlar, bölge halkını yerinden etti. Üstelik yangınlar nedeniyle az sayıda da olsa bazı insanlar hayatını kaybetti. Ancak bölgedeki yangınların esas faturası, ne yazık ki ağaçlara ve hayvanlara kesildi. Yarım milyondan fazla hayvanın yaşamını yitirdiği yangınlarda, kilometrelerce hektarlık ormanlık alan da küle döndü. Ancak Avustralya yangınlarının neden olduğu şeyler bunlarla da sınırlı değildi.

Haftalarca süren yangınlar, devasa toz fırtınalarını tetikledi

Avustralya'daki orman yangınlarının neden olduğu bir diğer felaket dd aşırı hava olaylarıydı. Öyle ki; aylarca orman yangınlarıyla mücadele eden ülke, şimdi de devasa büyüklükteki toz bulutuyla başa çıkmaya çalışıyor. Avustralya anakarası, zaten bir süredir toz yığınları biriktiriyordu. Şimdiyse bu birikintiler, devasa bir bulut haline geldi ve bilim insanlarına göre bu toz bulutları, Avustralya tarihinin en büyük ikinci toz bulutu fırtınalarından bir tanesine dönüşmüş durumda.

Şimdi sizlere, Avustralya'daki toz bulutunun büyüklüğünü gözler önüne seren bazı görüntüler aktaracağız. Bu görüntüler, bölgedeki yaşamın iyiden iyiye zorlaşmaya başladığını gözler önüne seriyor. Üstelik işin daha da acı boyutu, toz bulutunun ülke merkezine ve hatta başkent Kanberra'ya doğru büyük bir hızla yaklaşıyor olması.

İşte sosyal medya platformlarında paylaşılan o korkunç görüntüler

Şimdiyse sizlerle, bir araç kamerasından çekilmiş olan, hızlandırılmış bir görüntüyü paylaşacağız. Görüntüler, toz bulutunun içerisine giren araçta aydınlık bir günün saniyeler içerisinde nasıl karardığını ortaya koyuyor. Paylaşacağımız görüntü, Sidney'in yaklaşık 400 kilometre uzağında bulunan "Dubbo" isimli bir şehirden geliyor.

Bilim insanlarına göre bu devasa büyüklükteki toz bulutunun oluşmasının altında yatan temel neden, orman yangınları. Çünkü uzmanlara göre orman yangınlarının neden olduğu erozyon, kıtanın büyük bir bölümünü çıplak bıraktı. Hal böyle olunca da esen rüzgarlar, toz ve külü havaya kaldırıyor ve bu da ortaya, devasa büyüklükte toz bulutu çıkarıyor.

Avustralya'da yaşanan olaylar bununla da sınırlı değil. Kanberra, geçtiğimiz günlerde görülmemiş bir fırtınaya da sahne oldu. Öyle ki; bölgeye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı ve bu dolunun yoğunluğu, sosyal yaşama büyük hasar verdi. Aşağıdaki görüntü, dolu tanelerinin bir ağacı nasıl paramparça ettiğini gözler önüne seriyor. Umuyoruz ki Avustralya, en kısa sürede yaralarını sarar ve eski günlerine döner.