Avustralya Yangınının Ardından Umut Vadeden 10 Fotoğraf

Avustralya’da Eylül ayında rekor düzeydeki hava sıcaklıkları ve kuraklık yüzünden başlayan orman yangınları hepimizi derinden etkiledi. Son günlerde kontrol altına alınmaya çalışılan yangınların ardından umut vadeden fotoğraflar da sonunda gelmeye başladı.

Henüz devam eden orman yangını sonucunda milyarlarca hayvan hayatını kaybetti, milyonlarca insanın ise tedaviye ve gıdaya ihtiyacı olduğunu söyleyen yetkililer, herkesten bağışta bulunmalarını her fırsatta dile getiriyor.

Büyük Avustralya yangınları sırasında hayat kurtarmak için canını hiçe sayan kahramanları hepimiz takip ediyoruz. İtfaiyeciler bölgede 24 saat çalışıyor, veterinerler yanmış hayvanları iyileştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor ve bölge halkı bile tarihin en kötü ateşinden kurtulmak için canla başla mücadele ediyor.

Bütün bu çabalar bir araya geldiğinde Avustralya'nın yavaş yavaş iyileşmesine yardımcı olacak diye umuyoruz. Cesur itfaiyeciler, doktorlar, hayvan aktivistleri, kurtarma ekipleri ve iyilik için savaşan her bir kişi sanıyoruz ki en candan biçimde selamlanmayı hak ediyor. Her küçük eylemin dahi çok önemli olduğu ve dünyanın tek yürek olup Avustralya'yı kurtarma girişiminin zaten güzel sonuçlar verdiği de her geçen gün açıkça görülüyor. Aşağıda göreceğiniz fotoğraf derlemesinde bölgeden gelen ve yüreklere biraz da olsa su serpen 10 fotoğrafı sizlere de göstermek istedik.

1. Yanmış bir ağaçtan filizlenen yaşam

2. Yaralanmış bir koalayı besleyen gönüllü

3. Yaban hayatının kaldığı yerden devam etme çabası

4. Tedavi altına alındıktan sonra kurtarılan koalalar yeni evlerine taşınmaya hazır

5. Kurtarılan ve koruma altına alınan 600’den fazla yarasa var

6. Dünyaca ünlü Sydney Opera Binası cesur itfaiyecilere teşekkür etmek için süslendi

7. Ünlüler Avustralya’ya yardım etmek için milyonlarca dolar bağışta bulundu

8. Dünyanın dört bir yanından insanlar yangında yaralanan hayvanlar için seferber oldu

9. Halk, arabalarını orman yangınından kaçan canlılara açarak onları korudu

10. Korkunç felaketin ardından yaşam kaldığı yerden hüküm sürmeye devam ediyor

Tüm bu kötü sahnelere rağmen hayatın devam ettiğini görmek gerçekten çok güzel. Keşke, doğanın bu çabasını örnek alarak binlerce deve için de farklı kurtarma senaryoları görme şansına erişseydiik.