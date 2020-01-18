  • Avustralya Yangınının Ardından Umut Vadeden 10 Fotoğraf

Avustralya Yangınının Bir Son Olmadığını Gösteren Umut Verici 10 Fotoğraf

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Avustralya’da Eylül ayında rekor düzeydeki hava sıcaklıkları ve kuraklık yüzünden başlayan orman yangınları hepimizi derinden etkiledi. Son günlerde kontrol altına alınmaya çalışılan yangınların ardından umut vadeden fotoğraflar da sonunda gelmeye başladı.

Henüz devam eden orman yangını sonucunda milyarlarca hayvan hayatını kaybetti, milyonlarca insanın ise tedaviye ve gıdaya ihtiyacı olduğunu söyleyen yetkililer, herkesten bağışta bulunmalarını her fırsatta dile getiriyor.

Büyük Avustralya yangınları sırasında hayat kurtarmak için canını hiçe sayan kahramanları hepimiz takip ediyoruz. İtfaiyeciler bölgede 24 saat çalışıyor, veterinerler yanmış hayvanları iyileştirmek için  ellerinden gelenin en iyisini yapıyor ve bölge halkı bile tarihin en kötü ateşinden kurtulmak için canla başla mücadele ediyor.

Bütün bu çabalar bir araya geldiğinde Avustralya'nın yavaş yavaş iyileşmesine yardımcı olacak diye umuyoruz. Cesur itfaiyeciler, doktorlar, hayvan aktivistleri, kurtarma ekipleri ve iyilik için savaşan her bir kişi sanıyoruz ki en candan biçimde selamlanmayı hak ediyor. Her küçük eylemin dahi çok önemli  olduğu ve dünyanın tek yürek olup Avustralya'yı kurtarma girişiminin zaten güzel sonuçlar verdiği de her geçen gün açıkça görülüyor. Aşağıda göreceğiniz fotoğraf derlemesinde bölgeden gelen ve yüreklere biraz da olsa su serpen 10 fotoğrafı sizlere de göstermek istedik.

1. Yanmış bir ağaçtan filizlenen yaşam

avustralya

2. Yaralanmış bir koalayı besleyen gönüllü

avustralya gönüllü

3. Yaban hayatının kaldığı yerden devam etme çabası

yaban hayatı

4. Tedavi altına alındıktan sonra kurtarılan koalalar yeni evlerine taşınmaya hazır

koala

5. Kurtarılan ve koruma altına alınan 600’den fazla yarasa var

yangın yarasa

6. Dünyaca ünlü Sydney Opera Binası cesur itfaiyecilere teşekkür etmek için süslendi

sydney opera binası

7. Ünlüler Avustralya’ya yardım etmek için milyonlarca dolar bağışta bulundu

avustralya bağış

8. Dünyanın dört bir yanından insanlar yangında yaralanan hayvanlar için seferber oldu

koala

9. Halk, arabalarını orman yangınından kaçan canlılara açarak onları korudu

avustralya yardım

10. Korkunç felaketin ardından yaşam kaldığı yerden hüküm sürmeye devam ediyor

avustralya

Tüm bu kötü sahnelere rağmen hayatın devam ettiğini görmek gerçekten çok güzel. Keşke, doğanın bu çabasını örnek alarak binlerce deve için de farklı kurtarma senaryoları görme şansına erişseydiik.

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/10-new-photos-from-australia-that-awaken-hope-in-our-hearts-795406/
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