Tarihinin en büyük yangınıyla mücadele eden Avustralya’nın en büyük dördüncü eyaleti olan Güney Avustralya, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle 10 binden fazla deveyi helikopterden vurarak öldürecek.

Güney Avustralya eyaletinin kuzeybatısında yoğun olarak Aborijin’lerin yaşadığı bir yerel yönetim alanı olan Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY), su bulmak için yerleşim yerlerine zarar verdikleri gerekçesiyle 10 binden fazla devenin öldürülmesine karar verdi.

İklim değişikliğinin etkilerini her zamankinden daha fazla hisseden yerel halk, uzun yıllardır kuraklıkla mücadele ediyor. Ellerindeki kısıtlı su kaynaklarının develer tarafından yok edildiğini söyleyen insanlar, hayvanların yerleşim yerlerine girmesinden girmesinden şikayet ediyor.

Develer, su bulabilmek için yerleşim yerlerine girmek zorunda kalıyor:

Konuya ilişkin The Australian gazetesine konuşan APY idaresinin yönetim kurulu üyelerinden Marita Baker, “Sıcak ve rahatsız koşullarda sıkışıp kalmış durumdayız, rahatsız hissediyoruz çünkü develer çitleri yıkıp içeri giriyor, evlerin etrafına geliyor ve klimalardan su içmeyi deniyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan develerin telef edilmesinin tek nedeni su kaynaklarını tüketmeleri değil. Gazetenin haberine göre bu hayvanlar, yılda bir ton karbondioksitin etkisine eşdeğer metan gazı salgılıyor. Uzmanlar, develerin öldürülmesiyle atmosferdeki sera etkisini bir nebze de olsa azaltmayı hedefliyor.

Avustralya genelinde toplam 1,2 milyon deve olduğu tahmin ediliyor. Kontrolden çıkan deve sayısını dengelemek için yapılacak operasyonun 5 gün sürmesi bekleniyor. Bu süre zarfında 10 binden fazla deve, helikopterlerdeki profesyonel nişancılar tarafından öldürülecek. Avlanmanın gerçekleşmemesi halinde, ülkedeki deve sayısının her 8 ya da 10 yılda bir iki katına çıkacağı söyleniyor.