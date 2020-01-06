Avustralya Yangınlarının Korkunç Uydu Görüntüleri

Eylül ayında başlayan ve Avustralya'nın büyük bir bölümünü etkisi altına alan orman yangınları, tüm müdahalelere rağmen söndürülemiyor. Korkunç bir boyuta ulaşmış olan yangınlar, uzaydan dahi açıkça görülebiliyor.

Avustralya kıtası şu sıralar, dünya üzerinde belki de daha önce hiç görülmemiş olan bir yangınla mücadele ediyor. Eylül ayında başlayan yangınlar, kıtanın çok büyük bir bölümünü etkisi altına almış durumda.

Yetkililere göre Avustralya'daki orman yangınlarının çıkış nedeni doğal faktörler. Ancak insan kaynaklı küresel ısınma ve bu durumun yol açtığı sorunlardan olan iklim değişikliği, yangınların çapını daha da büyütmüş durumda. Bölgedeki itfaiye ekipleri ve halk, yangınları söndürmek için var gücüyle çalışıyor olsa da ne yazık ki çalışmalar sonuçsuz kalıyor ve Avustralya, 14 milyon dönümden fazla bölgesini, bu yangınlara teslim etmiş durumda.

Avustralya'daki orman yangınları, sadece ağaç ve toprağı yok etmiyor. Bölgede çok sayıda hayvan da yaşıyor ve ilk tahminlere göre 500 milyondan fazla hayvan, yaşanan orman yangınları nedeniyle ölmüş durumda. Yüzbinlerce insanın da yerinden olduğu yangın neticesinde 17 kişinin kaybolduğu ve 8 kişinin de hayatını kaybettiği rapor edildi.

Bölgedeki orman yangının, ardında korkunç bir bilanço bırakacağı yadsınamaz bir gerçek. Çünkü bir kıtanın neredeyse tamamen alevlere teslim olması, uzaydan bile kolaylıkla görülebiliyor. Uzayın derinliklerinde gezegenimizi izleyen farklı uydulardan alınan görüntüler, Avustralya'daki dehşeti gözler önüne seriyor. Sizlerle şimdi, farklı uydulardan Avustralya yangınlarının nasıl gördüğünü paylaşacağız.

Yukarıda yer alan fotoğraf, Japonya Meteoroloji Ajansı'na ait Himawari-8 isimli uydudan çekildi. Okla ile gösterilen koyu renkli katman, Avustralya'da yaşanan orman yangınına ait dumanların yoğunluğunu gösteriyor. 2 Ocak'ta çekilen fotoğraf, Avustralya'daki orman yangınlarının gökyüzünü Yeni Zelanda'ya kadar kararttığını gösteriyor. Söz konusu uydu görüntüsü, yaşanan olayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Himawari-8, kızılötesi görüntü alma yeteneğine de sahip olan bir uydu. Yukarıda görmekte olduğunuz animasyon ise Avustralya'daki orman yangınlarının kızılötesi kameralarla görüntülenmiş halini ortaya koyuyor. Bu görüntü, kıtadaki orman yangınlarının sadece bir bölümünü gösteriyor olsa da olayın vehametini gözler önüne sermeye yetiyor. Yüzlerce kilometrelik bir arazinin gösterildiği bu görüntü gibi onlarcasına daha ulaşmak mümkün.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan alınan görüntüler de hiç iç açıcı durumda değil. Sentinel-2 isimli uydu tarafından alınan görüntüler, yangınların kapsamını anlamanın ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. Elbette bu durum, yangınlara müdahale etmeyi de zorlaştırıyor. Ayrıca yapılan müdahaleler, yangınların geniş çapta olması nedeniyle de yetersiz kalıyor.

ABD Uzay Ajansı NASA tarafından alınan anlık görüntüler de yangının daha çok Avustralya'nın güney batı kesimlerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Ayrıca sosyal medyada viral hale gelen bir paylaşım, Avustralya'daki orman yangınlarının boyutunu gözler önüne sermeye yetiyor.

NASA uydu verilerine göre yangına teslim olan bölgeler

Avustralya'daki yangınlarla ilgili sosyal medyada viral olan görüntü

Yukarıda gördüğünüz viral paylaşım, aslında sosyal medyanın azizliğine uğramış bir görüntü. Çünkü bu görüntü, iddia edildiği gibi NASA uydularının anlık görüntülerini yansıtmıyor. Yukarıda yer alan görüntü, aslında 3 boyutlu modelleme ile 5 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında Avustralya'da çıkmış olan tüm yangın noktalarını gösteriyor. Yani yukarıdaki görüntüde anlık olarak Avustralya'da gerçekleşen tüm yangınları değil, son bir ayda gerçekleşen tüm yangınları görüyoruz.