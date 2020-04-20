Avustralya hükümeti, Facebook ve Google’dan içeriğini kullandıkları haberler için ödeme yapmasını istemek için hazırlık yapıyor. Avustralya resmi kurumları, Facebook ve Google’la düzenleme için görüşmeler yapıyor.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Facebook ve Google’dan içeriklerini kullandıkları haber kaynaklarına ödeme yapmalarını sağlayacak bir davranış kodu oluşturmalarını istedi. Oluşturulacak kodun veri paylaşımı, haber sıralaması ve gelir paylaşımını sağlaması planlanıyor.

ACCC yetkilileri ve teknoloji şirketleri arasında bu yeni düzenleme için bir süredir görüşmeler yapılıyordu. Ancak koronavirüs salgınının reklam gelirlerini etkilemesi, düzenleme sürecini hızlandırmış görünüyor.

Avustralya yetkilileri: Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyoruz

Google ve Facebook’tan kullandıkları haber içerikleri karşılığında ödeme yapmasını isteyen Avustralya yetkilileri, şirketlerle anlaşma yapılacağını düşünüyorlar. Avustralya hükümetinin mali işlerinden sorumlu olan Josh Frydenberg, haber kuruluşlarına Facebook ve Google tarafından yapılacak bu ödemenin adil olduğunu savunuyor.

Yetkililer, uygulamanın kesin olarak ne zaman uygulanmaya başlanacağını açıklamadılar. Ancak uygulama için kullanılacak davranış kodu taslağının temmuz ayınının sonuna kadar hazır olması isteniyor.

Google ve Facebook, benzer düzenlemelerle ilk defa karşılaşmıyorlar. Daha önce Fransa'da da şirketlerden haber içeriklerini kullanmaları durumunda ödeme yapmaları istendi. Google, düzenlemeye karşı çıkmak için haber önizlemelerini kaldıracak kadar ileri gitti.

Fransa’da gerçekleşen bu olay, teknoloji şirketlerinin hükümetlerin benzer ödeme taleplerinden kaçınma yolları olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Avustralya’da hazırlanan düzenlemenin temelini oluşturan davranış kodunun işe yaramayabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.