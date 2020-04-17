Bill Gates, COVID-19 ile İlgili Yalan Haberlerin Hedefinde

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, koronavirüs ile ilgili çalışmalara destek olmak amacıyla kurucusu olduğu Microsoft’taki görevinden istifa eden Bill Gates, bu çabasına karşın salgınla ilgili üretilen komplo teorilerinin merkezine yerleşmiş durumda.

Amerikan New York Times gazetesi ve medya araştırma şirketi Zignal Labs tarafından derlenen verilere göre Microsoft kurucusu Bill Gates, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgına yönelik paylaşılan yanıltıcı bilgilerin en büyük hedefi haline geldi.

Sosyal medyada milyarder girişimcinin koronavirüsle ilişkilendirildiği komplo teorileri, COVID-19’u 5G ile ilişkilendiren komplo teorilerine kıyasla yüzde 33 daha fazla paylaşıldı. Şubat-Nisan aylarında yapılan araştırma, Gates ve virüs hakkındaki yanlış haberlerin, YouTube, Facebook ve Twitter'da inanılmaz bir boyuta ulaştığını gösteriyor.

Bill Gates'i koronavirüs ile ilişkilendiren komplo teorileri hızla yayılmaya devam ediyor

Rapora göre söz konusu iddialarla ilgili en popüler 10 Youtube videosu, mart ve nisan aylarında yaklaşık beş milyon kez izlendi. Sosyal medyada Gates’i koronavirüs ile ilişkilendiren iddiaların pek çok varyantı bulunuyor. Örneğin birinde, ünlü milyarderin insanlığı itlaf etmek için veya küresel bir gözetim sistemi uygulamak için virüsü yarattığı öne sürülüyor.

Hollywood’un en iyi senaristlerini dahi kıskandıracak kadar geniş bir hayal gücüne sahip olan bu teoriler, korkunç derecede yüksek etkileşimler alıyor. Twitter, Facebook ve Google, koronavirüs hakkında üretilen komplo teorilerine karşı proaktif bir tutum izlese de, bu iddiaların paylaşılmasını bir yere kadar engelleyebiliyor.

Teorilerden birinde, Gates'in küresel bir gözetim sistemi kurmak için COVID-19'u yarattığı iddia ediliyor

New York Times ve Zignal Labs’in raporunda, Gates’in insanlık için en büyük tehdidin nükleer savaşlar değil, virüs salgını olduğunu söylediği 2015 tarihli bir konuşmasının son haftalarda 25 milyon yeni görüntülenme aldığına dikkat çekiliyor. New York Times’a göre, Amerika’daki sağcı uzmanlar ve komplo grupları, söz konusu videonun Gates’in planına dair en büyük kanıt olduğunu düşünüyor.

Bir süre önce COVID-19 ile ilgili çalışmalara destek olmak amacıyla kurucu ortağı olduğu Microsoft’taki görevinden ayrılan Gates, yönetim kurulu başkanı olduğu kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Bill & Melinda Gates Vakfı ile salgının yayılmasını engellemek için yoğun bir çaba harcıyor. Ancak sosyal medyadaki yalan haber fırtınası, yayılanın yalnızca salgın olmadığını gösteriyor.

Gates, COVID-19’a yönelik ilacın bulunması için 100 milyon dolar bağış yapmıştı

Gates, COVID-19’a yönelik ilacın bulunması için toplam servetinin yüzde 1’inden azına denk gelen 100 milyon dolarlık bir bağış yapmıştı. Sosyal medya platformu Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey ise geçtiğimiz hafta, koronavirüs salgını ile mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıklamıştı.