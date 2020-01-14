Avustralya'daki Yangının Dumanı, Tüm Dünyayı Dolaşacak

Avustralya'daki orman yangınları, uzaydan da görülebilen devasa bir bulut oluşturdu. Şimdiyse NASA, yangın kaynaklı duman bulutuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. NASA'ya göre bu bulut, dünyanın çevresini en az bir kez dolaşacak.

Küresel ısınmanın can yakan sonuçları, şu sıralar Avustralya'da kendini gösteriyor. Kıta, geçtiğimiz eylül ayından beri alevlere teslim olmuş durumda ve çalışmalar, ne yazık ki sonuçsuz kalıyor. Uzmanlar, doğal nedenlerle çıkan orman yangınlarının küresel ısınmanın etkileri nedeniyle söndürülemediğini ifade ediyorlar.

Bugüne dek sizlerle, Avustralya'dan pek çok görüntü paylaştık. Bu görüntüler kimi zaman Avustralya'nın küle dönen ormanlarını kimi zamansa küle dönmüş ormanlarda yeniden yeşeren doğayı içeriyordu. Hatta sizlerle paylaştığımız uydu görüntüleri, Avustralya'nın üzerinde ne kadar büyük duman bulutlarının olduğunu gözler önüne seriyordu. Bilim insanları şimdi, bu konuyla ilgili can sıkıcı bir açıklama yaptılar.

Avustralya'da çıkan yangınlar devasa bir duman bulutu oluşturdu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Avustralya yangınları nedeniyle ortaya çıkan duman bulutunun, dünyanın çevresinde en az bir kez dolaşacağını belirtiyorlar. Hatta yönünü Büyük Okyanus'a doğru çeviren duman bulutu, 1 Ocak'ta Güney Amerika'yı geçti ve 8 Ocak itibarıyla Dünya turunun yarısını tamamladı.

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre Avustralya'daki yangının çapı, küçümsenemeyecek derecede büyük. Öyle ki bu yangının ortaya çıkarttığı duman, neredeyse görülmedik büyüklükte. Yapılan tespitlere göre yangından dolayı ortaya çıkan duman, zaman zaman yerden 17.7 kilometre yükseğe ulaşıyor. Bilim insanlarına göre dumanın stratosfere kadar yükselmiş olması, küresel atmosfer koşullarını doğrudan etkileyebilir.

Avustralya'daki şehirler, çıkan yangınlar nedeniyle tehlikeli seviyelerde hava kirliliğiyle karşı karşıya. Ancak Avustralya'da çıkan yangınlar, sadece kıtayı değil, tüm dünyayı etkiliyor çünkü stratosfere çıkan bulutun binlerce kilometre yol alması fazlasıyla olağan bir durum ve bu bulutlar, bölgesel olarak geçici sera etkilerine neden olabilir.