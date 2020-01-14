Avustralya Yangınları, Küresel Isınma Etkisinde Çok 'Normal'

Avustralya'daki orman yangınları, tüm dünya gibi bilim insanlarının da gündeminde. Bilim insanları, orman yangınlarının çıkış nedeninin doğal olduğunu ancak küresel ısınmanın, söz konusu yangınların söndürülememesine neden olduğunu ifade ediyorlar.

Avustralya, tarihinin en büyük olaylarından bir tanesiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz eylül ayından beri devam eden orman yangınları, koca bir kıtayı etkisi altına almış durumda. Hala tam anlamıyla söndürülememiş olan yangınlar, milyonlarca hektar alanı küle çevirirken yarım milyardan fazla hayvanın da canından olmasına neden oldu.

Birleşik Krallık bölgesinin en büyük meteoroloji istasyonlarından bir tanesi olan "Met Office" bünyesinde çalışmalarını sürdüren Profesör Richard Betts, Avustralya yangınlarının fazlasıyla normal olduğunu çünkü küresel ısınmanın etkilerinden bir tanesinin de söndürülemeyen orman yangınları olduğunu ifade ediyor.

Küresel ısınma, söndürülemeyen orman yangınlarına sebep olacak

İngiliz bilim insanları, küresel ısınmanın orman yangınlarını nasıl tetiklediğiyle ilgili bir analiz yaptılar. Analiz kapsamında 2013 yılından sonra hazırlanmış 57 akademik makaleyi inceleyen bilim insanları, tüyler ürperten bir sonuca ulaştı. Öyle ki; araştırmaların tümü, küresel ısınmanın orman yangınlarının sıklığını ve şiddetini artıracağını ifade ediyordu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İngiltere East Anglia Üniversitesi'nden Matthew Jones, araştırdıkları 57 makalenin tümünün aynı sonucu veriyor olmasının tesadüf olamayacağının altını çiziyor. İnsan kaynaklı küresel ısınmanın tüm dünya için büyük bir risk olduğunu ifade eden Jones; ABD, Kanada, İskandinav ülkeleri, Amazon, Sibirya ve gibi yerlerin de risk altında olduğunu ifade ediyor.

Bu yüzyılın sonuna kadar 3 derecelik sıcaklık artışı öngörülüyor

Profesör Betts, özellikle Avustralya'daki orman yangınlarının nedeninin doğal olduğunu ancak iklim değişikliğinin yangınların yayılmasına neden olduğunu ifade ediyor. Betts, Avustralya'daki orman yangınlarının, 1.4 derecelik sıcaklık artışının nelere neden olabileceğinin en net göstergesi olduğunu söylüyor.

Dünya, 1850'li yıllardan beri 1 derece kadar ısındı. Mevcut hükümetler, karbondioksit emisyonları ile ilgili adımlar atıyor ve çeşitli önlemler almaya çalışıyorlar ancak bu çalışmalar ne yazık ki beklenen etkiyi vermiyor. Çünkü bilim insanları, bu yüzyılın sonunda dünyanın 3 derece ısınmış olacağını ifade ediyorlar.