Avustralya Yangınının İlerleme Hızını Gösteren Video

Uzunca bir süre gündemi meşgul eden Avustralya'daki orman yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde yangının ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığı açıkça gözler önüne seriliyor. Öyle ki; bölgedeki itfaiye erleri bile yangından sadece kaçabiliyorlar.

Avustralya'da eylül ayından beri kontrol altına alınamayan orman yangınları, kıtaya çok büyük zarar verdi. Bölgede yaz mevsiminin yaşanması ve yüksek sıcaklıkların beraberinde kuraklık getirmesiyle birlikte Avustralya, tarihinin en büyük yıkımlarından bir tanesini yaşadı. Kıtada yaşayan bir milyar civarında hayvan yaşamını yitirirken, yok olan tabiatın büyüklüğü hakkında ise hala net bir açıklama yapılamıyor.

Şimdiyse Avustralya'daki yangından yeni görüntüler geldi. Haberimizin içerisinde sizlerle paylaşacağımız görüntüler, bölgedeki orman yangınının neden kontrol altına alınamadığını açıkça gözler önüne seriyor. Çünkü söz konusu görüntüler, alev fırtınasının sadece dakikalar içerisinde ormanı yıkıp geçtiğini açık bir şekilde gösteriyor.

Paylaşılan yeni görüntüler, Avustralya'nın Güney Galler eyaletinde bulunan Shoalhaven şehrinden geliyor. Birkaç hafta önce çekildiği belirtilen görüntüler, bir itfaiye kamerasının alevlerin arasında nasıl kaldığını ortaya koyuyor. Ayrıca kameranın görüş alanı içinde bulunan itfaiye ekiplerinin yangının büyüklüğü ve hızı nedeniyle bölgeyi terk etmesi de dikkatlerden kaçmıyor.

Yangının bu kadar hızlı bir şekilde yayılmasının esas nedeni rüzgar. Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar, beklenenden önce yön değiştirebiliyor ve bu da yangını söndürme planlarının alt üst olmasına neden oluyor. İtfaiye ekiplerinin ise kaçmaktan başka bir çaresi kalmıyor.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntü, sadece üç dakika uzunluğunda ve herhangi bir hızlandırma durumu söz konusu değil. Yani izleyeceğiniz görüntüler, orman yangınının sadece 3 dakika içerisinde neler yapabileceğini açıkça gözler önüne seriyor. Yaşanan o dehşet anlarında hiçbir itfaiye erine zarar gelmemiş olması, olayın tek sevindirici yanı olabilir.

Avustralya'daki orman yangınında yaşanan 3 dakikalık dehşet anları