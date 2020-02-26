Avusturya'da Bir Otel, COVID-19 Nedeniyle Karantinaya Alındı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü COVID-19, Avrupa kıtasını etkisi altına almaya devam ediyor. Avusturyalı yetkililer, ölümcül salgın nedeniyle popüler turizm bölgesi Alpler’deki bir oteli karantina altına aldı.

Dünya çapında 80.000'den fazla insana enfekte olan ve şu ana kadar 2.700'den fazla insanı öldüren yeni tip corona virüsü COVID-19, büyük oranda Çin’de görülse de, Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya, Ortadoğu’dan Avustralya’ya kadar birçok kıtaya yayılmış durumda.

Geçtiğimiz gün, Avusturya'nın İtalya sınırındaki Tirol eyaletinde, evli olan iki İtalyan vatandaşında COVID-19 virüsü tespit edilmişti. Reuters haber ajansının aktardığı yeni bilgilere göre, virüsün enfekte olduğu iki kişiden birinin, popüler turizm bölgesi Alpler’deki bir otelde resepsiyonist olarak çalıştığı belirlendi. Söz konusu kişinin çalıştığı Innsbruck Grand Hotel Europa adlı oteli kapatan Avusturyalı yetkililer, kaç kişinin karantina altına alındığını açıklamadı ancak otelde toplam 108 oda bulunuyor.

Habere göre 24 yaşındaki kadın, eşiyle birlikte şu anda Asya dışında en fazla vakaya sahip olan İtalya'nın Lombardiya kentindeki memleketi Bergamo'ya gitti. İkisi de Avusturya'ya dönmeden kısa bir süre önce enfeksiyon kaptı. İtalya’da vaka sayısı 200’ü aşmış durumda. Ölü sayısı ise bugün itibarıyla 12’ye yükseldi. Reuters'e göre yetkililer, resepsiyonistle temasa geçmiş olabilecek kişileri bulana kadar otel kapalı tutulacak.

Yeni tip corona virüsü şimdiye kadar 2.700'den fazla insanı öldürdü ve 80.000'den fazla insana bulaştı. Çoğu vaka Çin anakarasında meydana geldi ancak raporlar, ölümcül virüsün en az 39 ülkeyi daha etkisi altına aldığını gösteriyor.