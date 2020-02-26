İtalya’daki Corona Virüsü Karantina Bölgesinden Görüntüler

Corona virüsü ve karantina denilince aklımıza genelde Çin’in Wuhan şehri geliyor. Ancak İtalya’da da corona virüsü nedeniyle karantina bölgeleri oluşturuldu. Corona virüsü nedeniyle İtalya’da karantina altına alınan kasabalardan birindeki bir aile, karantina altındaki yaşamlarını anlattı.

Corona virüsü nedeniyle İtalya, yaklaşık 50.000 kişinin yaşadığı bir bölgeyi karantina altına aldı. Karantina altındaki kasabalardan olan San Fiorano, İtalya’nın finansal başkenti Milano'ya 70 km uzaklıkta bulunuyor. San Fiorano ile beraber dokuz komşu kasaba daha karantina altında bulunuyor.

Marzio Toniolo, San Fiorano’da öğretmenlik yapıyor. Ancak Toniolo da şimdi, kasabanın diğer sakinleri gibi karantina ve virüs tehdidi ile mücadele ediyor. Toniolo, kasabada mağazaların, barların kapalı olduğunu, insanların birbirleriyle konuşmak için güvenli bir mesafe bıraktıklarını söylüyor.

Reuters’a açıklamalarda bulunan Marzio Toniolo, “Yürüyüş yapabiliriz, köpeklerimizi yürüyüşe çıkarabiliriz, koşu yapabiliriz, bisiklete binebiliriz. Ancak yetkililer diğer insanlarla temastan kaçınmamızı önerdi” diyor.

Kasabanın giriş ve çıkışlarına polis kontrol noktaları kuruldu. Önemli bir neden olmadan kimse kasabadan çıkamıyor ya da giremiyor. Karantina bölgesinden kaçmaya çalışmak üç ay hapis cezası veya 206 avro para cezası ile cezalandırılıyor.

Marzio Toniolo’nun eşi Chiara Zuddas da öğrencileriyle iletişime devam etmek için bir WhatsApp grubu kurduğunu söylüyor. Zuddas, WhatsApp grubunu derslere devam etmek için değil, insani ilişkileri sürdürmek için açtığını ifade ediyor.

Aile üyelerinin corona virüsünden etkilenip etkilenmediğini anlamak için düzenli olarak termometre ile vücut sıcaklıklarını ölçüyorlar. Toniolo, “Enfekte olabileceğimizi veya zaten corona virüsünden etkilenmiş olabileceğimizi biliyoruz” dedi.

Marzio Toniolo ve ailesi, corona virüsü nedeniyle ilan edilen karantinanın sona ermesi için gün sayıyorlar. Ancak bir taraftan da corona virüsüne yakalanmış etraflarındaki insanlar için endişe ediyorlar. Toniolo, “Umarım her şey yoluna girer. Bugünlerde corona virüsüne yakalanmış arkadaşlarım var, kendilerini iyi hissediyorlar. Bana endişelenmememi söylediler” dedi.