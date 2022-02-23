Ay'da Bilye Benzeri 2 Gizemli Cam Küre Bulundu

Çin'in uzay aracı Yutu-2, Ay yüzeyinde iki cam küre tespit etti. Yarı saydam yapıda olan cam kürelerin kimyasal yapısıyla ilgili detaylı araştırma yapılamadı. Uzay araştırmacıları, bu keşif neticesinde Ay tarihi ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olunabileceğini düşünüyor.

2019 yılından beri Ay'ın Dünya'dan gözlenemeyen 'karanlık' tarafında incelemeler yapan Çinli uzay aracı Yutu-2, dikkat çeken bir keşif gerçekleştirdi. Bu keşif ile Ay'ın uzak tarafında bilye benzeri iki cam küre tespit edildi. Yetkililer, keşfedilen camların yarı saydam olduğunu açıkladılar. Yutu-2, bilyelerin yapısıyla ilgili teknik bir araştırma yapamadı. Peki Ay'da neredeyse kusursuz birer küre şekline sahip cam yapıların bulunması normal mi?

Aslına bakacak olursak cam, Ay için çok da şaşırtıcı bir materyal değil. Zira yüksek sıcaklık ile silikat, Ay'da cam oluşumuna neden olur. Bu iki bileşenin de doğal uydumuzda bol bol bulunduğunu göz önünde bulundurursak, camın Ay'da doğal olarak bulunması pek de şaşırtıcı değil. Ancak Ay'da keşfedilen camların yapısının neredeyse pürüzsüz olması, bulunan kürelerin adeta insan elinden çıktığını düşündürüyor.

İşte Yutu-2'nin Ay'da keşfettiği cam küreler

Ay yüzeyinde benzer yapıda çok sayıda cam küre bulunuyor. Ancak Yutu-2'nin keşfettiği küreler, özellikle de boyutları itibarıyla dikkat çekiyorlar. Öyle ki Ay'da bulunan benzer kürelerin boyutları genelde 1 mm ve altında olurdu. Ancak bu kürelerin boyutları 15 ila 25 mm aralığında değişiyor. Yalnız bu durum da ilk değil. Zira Apollo 16 görevinde 40 mm'lik cam küreler keşfedilmişti.

Uzay araştırmacıları, Yutu-2'nin keşfinden memnunlar. Hatta bazı uzmanlara göre bu büyük küreler, Ay tarihinin anlaşılabilmesinde çok önemli bir rol üstlenecek. Ancak bunların gerçekleşebilmesi için Ay yüzeyindeki küreciklerin bir şekilde detaylı olarak incelenmesi gerekiyor. Bunun nasıl olacağı ise şu an için gizemini koruyor...