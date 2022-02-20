Hubble Teleskopu Galaksilerin Birleştiği Bir Anı Görüntüledi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, gördüğünüzde ‘Vay be’ dedirtecek bir görsel yakaladı. Üç farklı galaksinin iç içe girdiği anı içeren bu görsel, bakanları hayran bıraktı.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, üç galaksinin çarpıştığı muhteşem bir anı yakaladı. "Üç gökada birleşmesi" olarak da bilinen bu olay, üç gökadanın karşılıklı yerçekimi kuvvetleri altında birbirlerini daha da yakınlaştırması ve parçalamasıyla gerçekleşiyor.

Bu tür birleşmeler sırasında galaksilerdeki gazlar çarpışıyor; bu durum sonucunda oluşan yoğunlaşma da yeni bir birleştirilmiş kütlenin merkezinde tamamen farklı yıldızların oluşumu için koşullar yaratıyor. Ayrıca bilim insanları, yaşadığımız gezegenin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisinin, bunlara benzer bir şekilde başka galaksilerin birleşmesi sonucu oluştuğunu belirtiyor.

Görülen birleşme 681 milyon ışık yılı uzakta

18 Şubat’ta NASA’nın tarafından yapılan açıklamalarda; yıllardır bizlere uzayın derinliklerinden görüntüle gönderen Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan gökada kümesinin IC 2431 olarak adlandırıldığı ifade edildi. Ayrıca bu galaksi kümseinin Dünya'dan yaklaşık 681 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu da açıklamalara eklendi.

Gökbilimciler, halka açık bir astronomi projesi Galaxy Zoo sayesinde bu galaksilerin birleşmesini keşfettiler. Galaxy Zoo projesi kapsamında 100.000'den fazla gönüllü, Hubble'ın gördüğü ancak bugüne kadar üzerinde detaylı çalışamadığı 900.000 galaksinin sınıflandırılması üzerinde çalışıyor. Bunun yanı sıra proje katılımcılarının gökbilimcilerin yıllarca tamamlayabilecekleri bir sınıflandırma çalışmasını 175 günde tamamlayabildiği de NASA tarafından yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

Son olarak bilim insanları içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin de benzer bir birleşmeye doğru ilerlediğini düşündüklerini belirtti. NASA araştırmacılarına göre Samanyolu, bundan 4,5 milyar yıl sonra yakınlarımızda bulunan Andromeda Galaksisi ile birleşecek.