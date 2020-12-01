Bir Şirket, 25 Dolara Ay'dan Arsa Satmaya Başladı

Ay'da satış için yasal temele sahip olduklarını iddia eden Lunar Embassy isimli şirket, bir dönümlük Ay toprağını 25 dolara satmaya başladı.

Koronavirüs salgını, bazı insanları farklı yerlerde yaşama isteğine ve arayışlarına sürükleyebiliyor. Bu yerler bazen bir sığınak ya da insanların olmadığı daha ıssız yerler olabiliyor. Hatta Ay bile olabilir.

Ay Elçiliği (Lunar Embassy) ismine sahip bir şirket, internet sitesi üzerinden akre (Britanya'da 4 dönüme denk gelen ölçü birimi) başına 25 dolar karşılığında Ay'dan arazi satışı gerçekleştiriyor. Şirketin sahibi Dennis Hope, Ay'dan arazi satışlarına 40 yıl önce başladığını ve o zamandan beri milyonlarca kişinin Ay'da tapusunun olduğunu söylüyor.

Yalnızca Ay ile yetinmeyio Mars, Merkür ve Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerden de arazi satan şirket, misyonunu şu şekilde açıklıyor: Ay Elçiliği, Ay'daki arazilerin ve Güneş Sistemimizin sınırları dahilindeki diğer Dünya dışı mülklerin satışı için yasal bir temele ve telif hakkına sahip dünyadaki tek şirkettir.

Her ne kadar bazı insanlar Ay'dan bu tapulara sahip olsalar da, uzay yerleşimcileri açısından geçerli yasal belgeler olduğuna dair kanıt bulunmuyor. Zira uluslararası toplumun görüşü, hiçkimse Ay'a sahip olamaz çünkü Ay herkese ait.

1967 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) anlaşması ile hiçbir ülkenin Ay dahil olmak üzere gök cisimlerinin herhangi bir bölümüne sahip olamayacağına dair anlaşmak üzere 100'den fazla ülke bir araya gelmişti. 1979'daki bir başka BM anlaşması da bu paylaşımcı tutumu Ay'ın doğal kaynaklarının kullanımı için de geçerli kılmaya çalışmış, ancak Çin, Rusya ve ABD gibi Ay'a ulaşma kabiliyeti olan ülkeler imza atmamıştı.

Zira Ay'da 30 gramı 40 bin dolar değerindeki Helyum-3 gibi oldukça pahalı kaynaklar bulunuyor. Helyum-3, bilim insanları tarafından gelecekte Dünya'yı değiştirecek bir enerji kaynağı olarak görülüyor. Bunun dışında Ay'daki suyun bile pahalı bir gök madeni olma ihtimali var. Çünkü buz topakları şeklindeki ufak yapıdaki Ay suyunun roket yakıtına dönüştürülebileceği ve uzayda seyahat eden gemilerin Mars gibi daha uzak gezegenlere giderken yakıt ikmali yapmasına olanak tanıyabileceği iddia ediliyor.

Bu detaylara rağmen şirket, müşterilerinin uzayda toprak sahibi olacağında ısrarcı olarak şu açıklamayı yapıyor: "Bu söylediklerimiz size şaka gibi geliyorsa lütfen okumaya devam edin. Çünkü şaka yapmıyoruz. Ay mülkünün satışı 1980'den beri devam ediyor."