Togg, Haziran 2026 döneminde geçerli olan güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın ürün gamında SUV gövde tipine sahip T10X ve fastback karakterli T10F modelleri yer alıyor.
Bu içerikte Togg’un Haziran 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı versiyon detaylarını ve güncel opsiyon kalemlerini bir araya getirdik. İlk olarak T10X ve T10F modellerinin tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.
Togg fiyat listesi - Haziran 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|T10X
|1.869.048 TL
|-
|T10F
|1.884.980 TL
|-
T10X fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|V1 RWD Standart Menzil
|1.869.048 TL
|-
|Elektrikli
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.179.668 TL
|-
|Elektrikli
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.371.000 TL
|-
|Elektrikli
|V2 4More Obsidiyen
|3.218.057 TL
|-
Togg T10X, markanın SUV gövde tipine sahip elektrikli modeli olarak yüksek sürüş pozisyonu ve geniş kullanım alanı arayan kullanıcılara hitap ediyor. V1 ve V2 donanım seviyeleriyle listelenen model, standart ve uzun menzil seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor.
T10X opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|50.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|25.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|22 kW AC Şarj Kapasitesi
|40.000 TL
|V1, V2
|Panoramik Cam Tavan
|65.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|65.000 TL
|V2
|Obsidiyen Tasarım Paketi
|100.000 TL
|V2 4More
T10F fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|V1 RWD Standart Menzil
|1.884.980 TL
|-
|Elektrikli
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.195.600 TL
|-
|Elektrikli
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.370.930 TL
|-
|Elektrikli
|V2 4More
|3.217.857 TL
|-
Togg T10F, markanın fastback karakterli elektrikli modeli olarak T10X’e farklı bir alternatif oluşturuyor. Daha alçak ve akıcı gövde formuyla ürün gamında ayrı bir konuma sahip olan model, V1 ve V2 donanım seçenekleriyle listede yer alıyor.
T10F opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|40.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|30.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar
|50.000 TL
|V2
|Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar
|66.000 TL
|V2 4More
|Panoramik Cam Tavan
|50.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|50.000 TL
|V2
|Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar
|50.000 TL
|V2
Kaynak: Togg