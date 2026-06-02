Togg’un Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde T10X 1.869.048 TL’den, T10F ise 1.884.980 TL’den başlayan fiyatlarla yer alıyor. Her iki modelde de V1 ve V2 donanım seviyeleriyle farklı menzil seçenekleri sunuluyor.

Togg, Haziran 2026 döneminde geçerli olan güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın ürün gamında SUV gövde tipine sahip T10X ve fastback karakterli T10F modelleri yer alıyor.

Bu içerikte Togg’un Haziran 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı versiyon detaylarını ve güncel opsiyon kalemlerini bir araya getirdik. İlk olarak T10X ve T10F modellerinin tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

Togg fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı T10X 1.869.048 TL - T10F 1.884.980 TL -

T10X fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli V1 RWD Standart Menzil 1.869.048 TL - Elektrikli V1 RWD Uzun Menzil 2.179.668 TL - Elektrikli V2 RWD Uzun Menzil 2.371.000 TL - Elektrikli V2 4More Obsidiyen 3.218.057 TL -

Togg T10X, markanın SUV gövde tipine sahip elektrikli modeli olarak yüksek sürüş pozisyonu ve geniş kullanım alanı arayan kullanıcılara hitap ediyor. V1 ve V2 donanım seviyeleriyle listelenen model, standart ve uzun menzil seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor.

T10X opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket 19 İnç Jantlar 40.000 TL V1 Teknoloji ve Konfor Paketi 50.000 TL V1 Kış Paketi 25.000 TL V2 Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2 22 kW AC Şarj Kapasitesi 40.000 TL V1, V2 Panoramik Cam Tavan 65.000 TL V1, V2 Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL V2 Obsidiyen Tasarım Paketi 100.000 TL V2 4More

T10F fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL - Elektrikli V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL - Elektrikli V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL - Elektrikli V2 4More 3.217.857 TL -

Togg T10F, markanın fastback karakterli elektrikli modeli olarak T10X’e farklı bir alternatif oluşturuyor. Daha alçak ve akıcı gövde formuyla ürün gamında ayrı bir konuma sahip olan model, V1 ve V2 donanım seçenekleriyle listede yer alıyor.

T10F opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Teknoloji ve Konfor Paketi 40.000 TL V1 Kış Paketi 30.000 TL V2 Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2 19 İnç Jantlar 40.000 TL V1 Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar 50.000 TL V2 Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar 66.000 TL V2 4More Panoramik Cam Tavan 50.000 TL V1, V2 Meridian Premium Ses Sistemi 50.000 TL V2 Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar 50.000 TL V2

Kaynak: Togg