Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Togg Yönetim Kurulu Başkanından Yeni Model Hakkında Açıklama: Herkes Alabilecek!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Togg'un Yönetim Kurulu Başkanı, üretim hedefleri ve uygun fiyatlı model hakkında konuştu. Yeni modelin orta segmentte, yarı fiyata geleceğini ifade etti.

Togg Yönetim Kurulu Başkanından Yeni Model Hakkında Açıklama: Herkes Alabilecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’nin yerli otomobil şirketi Togg, şu anda hâlihazırda T10X ve T10F olmak üzere iki otomobille faaliyet gösteriyordu. Şirketin yakın zamanda yepyeni bir model çıkaracağı da daha önce açıklanmıştı. Ayrıca yıllık üretim her geçen yıl daha da artıyordu.

Şimdi ise Togg’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Fuat Tosyalı’dan yeni açıklamalar geldi. Tosyalı, hem bir sonraki model hem de üretim kapasitesiyle ilgili konuştu.

İçerikten Görseller

Togg Yönetim Kurulu Başkanından Yeni Model Hakkında Açıklama: Herkes Alabilecek!
to

Bu yıl üretim hedefi 60 bin, 2027’de orta segmentte yarı fiyata araç gelecek

to

BloombergHT’ye konuşan Tosyalı, açıklamalarında bu yılki üretim hedeflerinin 60 bin adet olduğunu belirtti. Önümüzdeki yıl itibarıyla ise üretim hedeflerinin 100 bin adete çıkacağını belirtti. Togg modellerinin tüketici tarafından sevilerek tercih edildiğini belirten yönetici, üretilen her aracın trafiğe çıktığını ve stokta araç olmadığını belirtti.

Öte yandan daha uygun fiyatlı olacak yeni Togg modeliyle ilgili de konuştu. Bu aracın 2027 ortasında tanıtılacağını belirten Tosyalı, her vatandaşın rahatça satın alabileceği bir otomobil olacağını aktardı. Orta segmentte olacağını ve bugünkü fiyatın yarısı kadar olacağını da sözlerine ekledi.

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Sıfır Otomobil Yerine 5-10 Yaş Arası Bir W205 Kasa Mercedes Alınır mı, Yoksa Pişman mı Eder?

Sıfır Otomobil Yerine 5-10 Yaş Arası Bir W205 Kasa Mercedes Alınır mı, Yoksa Pişman mı Eder?

Alfa Romeo Giulietta Geri Dönüyor: Efsane Hatchback İçin İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Alfa Romeo Giulietta Geri Dönüyor: Efsane Hatchback İçin İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Otomobil Dünyasını İkiye Bölen İlk Elektrikli Ferrari "Luce" Tanıtıldı: İşte Kardeşi Kardeşe Kırdıran Tasarımı

Otomobil Dünyasını İkiye Bölen İlk Elektrikli Ferrari "Luce" Tanıtıldı: İşte Kardeşi Kardeşe Kırdıran Tasarımı

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Togg Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com