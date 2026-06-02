Togg'un Yönetim Kurulu Başkanı, üretim hedefleri ve uygun fiyatlı model hakkında konuştu. Yeni modelin orta segmentte, yarı fiyata geleceğini ifade etti.

Türkiye’nin yerli otomobil şirketi Togg, şu anda hâlihazırda T10X ve T10F olmak üzere iki otomobille faaliyet gösteriyordu. Şirketin yakın zamanda yepyeni bir model çıkaracağı da daha önce açıklanmıştı. Ayrıca yıllık üretim her geçen yıl daha da artıyordu.

Şimdi ise Togg’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Fuat Tosyalı’dan yeni açıklamalar geldi. Tosyalı, hem bir sonraki model hem de üretim kapasitesiyle ilgili konuştu.

Bu yıl üretim hedefi 60 bin, 2027’de orta segmentte yarı fiyata araç gelecek

BloombergHT’ye konuşan Tosyalı, açıklamalarında bu yılki üretim hedeflerinin 60 bin adet olduğunu belirtti. Önümüzdeki yıl itibarıyla ise üretim hedeflerinin 100 bin adete çıkacağını belirtti. Togg modellerinin tüketici tarafından sevilerek tercih edildiğini belirten yönetici, üretilen her aracın trafiğe çıktığını ve stokta araç olmadığını belirtti.

Öte yandan daha uygun fiyatlı olacak yeni Togg modeliyle ilgili de konuştu. Bu aracın 2027 ortasında tanıtılacağını belirten Tosyalı, her vatandaşın rahatça satın alabileceği bir otomobil olacağını aktardı. Orta segmentte olacağını ve bugünkü fiyatın yarısı kadar olacağını da sözlerine ekledi.