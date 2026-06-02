Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

BYD’nin Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde SEAL, SEALION 7, HAN ve TANG modelleri yer alırken, HAN’da 300 bin TL’lik kampanyalı fiyat avantajı dikkat çekiyor. Ayrıca artık Türkiye'de 4 milyon TL'den ucuz bir BYD yok.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

BYD, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listeye göre markanın ürün gamında SEAL, SEALION 7, HAN ve TANG modelleri yer alıyor.

Bu içerikte BYD’nin Haziran 2026 güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, kampanyalı fiyatlarını ve model bazlı fiyat detaylarını bir araya getirdik.

BYD fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
BYD SEAL 4.077.000 TL -
BYD SEALION 7 4.190.000 TL -
BYD HAN 4.873.000 TL 4.573.000 TL
BYD TANG 5.418.000 TL -

BYD SEAL fiyatları - Haziran 2026

BYD Seal

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 390 kW AWD Excellence 4.077.000 TL -

BYD SEAL, markanın elektrikli sedan modellerinden biri olarak performans ve günlük kullanım beklentilerini aynı gövdede buluşturuyor. AWD altyapısı ve Excellence donanımıyla listelenen model, Haziran 2026 fiyat listesinde BYD’nin en erişilebilir seçeneği olarak öne çıkıyor.

BYD SEAL opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BYD SEALION 7 fiyatları - Haziran 2026

BYD Sealion 7

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 390 kW AWD Excellence 4.190.000 TL -

BYD SEALION 7, elektrikli SUV karakteriyle markanın daha geniş ve yüksek gövdeli seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Excellence donanımıyla sunulan model, şehir içi kullanımın yanında aile ihtiyaçlarına da yanıt verebilecek bir yapı sunuyor.

BYD SEALION 7 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BYD HAN fiyatları - Haziran 2026

BYD Han

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 380 kW AWD Executive 4.873.000 TL 4.573.000 TL

BYD HAN, markanın üst segment elektrikli sedan seçeneklerinden biri olarak Executive donanımıyla fiyat listesinde yer alıyor. Haziran ayında açıklanan kampanyalı fiyat, modelde 300 bin TL’lik avantaj sunmasıyla listenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri oluyor.

BYD HAN opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BYD TANG fiyatları - Haziran 2026

BYD Tang

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 380 kW AWD Flagship 5.418.000 TL -

BYD TANG, markanın büyük elektrikli SUV modeli olarak Flagship donanımıyla listeleniyor. Haziran 2026 fiyat listesinde kampanyalı satış fiyatı paylaşılmasa da model için 30 Haziran’a kadar geçerli ticari müşteri kredi kampanyası bulunuyor.

BYD TANG opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: BYD Türkiye

