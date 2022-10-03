İnternet Hızı Türkiye'de mi Daha Fazladır, Yoksa Ay'da mı?

Dünya'mızın uydusu Ay, birçok bilimsel araştırma için kullanılıyor bildiğiniz üzere. Buradaki bilimsel çalışmaları gerçekleştirirken Dünya ile Ay arasında iletişim kurmak bir hayli önemli. Peki bu bölgeye internet göndermemiz mümkün mü?

Tarih boyunca Ay'ı keşfetmek için birçok proje hayata geçirildi ve bu sayede uydumuz hakkında yeni bilgiler edindik. Ay'a özel bir ilgi duyan Dünya halkı, belki de gelecekte gezegen dışındaki ilk kolonisini burada kuracak.

Ay'ı yaşanabilir hale getirdiğimizi düşünelim, bir sonraki aşama ise Dünya ile iletişimi halletmek olacaktır. İletişim derken radyo dalgalarını değil, internetten bahsediyoruz. Peki Ay'daki internet hızı, Türkiye'deki ortalama internet hızından daha yüksek mi olur, daha düşük mü?

Radyo dalgaları gelecekte işlevsiz kalabilir.

Günümüzde yapılan çalışmalarda uzaydaki bir cihazla iletişim kurmak için radyo dalgaları kullanılmaktadır. Yavaş ama güvenli bir teknoloji olan radyo dalgaları, yollanacak yüksek boyutlu görüntüler karşısında yetersiz kalabilir.

Günümüz dünyasında hızın değeri herkes tarafından biliniyor, bir görüntü dosyasının uzaydaki cihaza 1 ayda gitmesi tabii ki kimseyi memnun etmeyecektir. Bundan dolayı alternatif çalışmalarla bu sorunu çözmeye çalışan şirketler, yakın gelecekte daha hızlı bir iletişim aracını kullanmaya başlayabilir.

Ay'a internet göndermek için kızılötesi ışınları kullanmamız gerekiyor.

MIT ve NASA, yıllar boyunca yaptığı çeşitli çalışmalarla birlikte görüntülerin ve bilgilerin aktarılması konusunda teknolojilerini geliştirmeyi başardı. Uluslararası Uzay İstasyonu’yla yapılan bu çalışmaların sonucunda görüntü aktarım hızları da yükseldi.

New Mexico’da kurulan dört farklı teleskop ile birlikte kızılötesi ışınlar, Ay'ın çevresinde dolaşan uyduya yollanmaktadır. Aradaki uzun mesafede ışınların hasar görmesinin en aza indirilmesi için bu sayıda teleskop kullanılıyor. Uyduda bulunan teleskop, bu kızılötesi ışınları verilere dönüştürür ve insanların bu verileri kullanmasına olanak sağlar.

Ay'ın internet hızı, Türkiye'nin internetinden daha hızlı.

Kayda geçen verilere göre bu verilerin gönderilmesinde kullanılan teknoloji, 19 Mb/sn yükleme ve 622 Mb/sn indirme hızına sahiptir. Dünya ve uydu arasındaki 400.000 kilometrelik mesafe düşünüldüğü zaman bu internet hızının gayret yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Bu internet hızına bir de şöyle bakmak lazım; Türkiye'deki ortalama yükleme hızı 8.66Mb/sn, indirme hızı ise 31.01 Mb/sn. Yani bir nevi aslında Ay'ın interneti, Türkiye'nin ortalama internetinden daha hızlı.

Ay'da bir internet bağlantısına sahip olmak neden önemli?

Henüz Ay'da bir üssümüzün olmadığını düşündüğümüz zaman şu an için Ay'da internet erişimine sahip olmak kısa vadeli bir fayda sağlayamayabilir. Fakat gelecekte Ay'da kurulacak bir üs için anlık olarak bilgi transferi için internet hızı, hayati bir önem taşıyacaktır.

Bundan yıllar sonra Mars’a veya başka bir gezegene gittiğimiz zaman yanımızda hızlı bir internet bağlantısının olması hiç de fena olmazdı galiba?

Kaynaklar: Science ABC, BBC UK