Arabayla Ay'a Gidebilseydik Kaç TL'lik Benzin Harcardık?

Günümüzdeki otomobiller Ay’a gidebilecek kadar gelişmiş olsaydı ve Ay’a uzanan bir yol inşa edilseydi, bu yolculuğun yakıt yönünden maliyeti sizce ne kadar olurdu?

Her ne kadar günümüzde otomobil ile Ay’a seyahat etmek mümkün olmasa da, bir zamanlar Ay’a yapılabilecek seyahatler de imkansız görünüyordu ve belki de Jules Verne’ün 1865 yılında yazdığı “Ay’a Yolculuk” kitabı, insanların Ay ile ilgili hayaller kurmasını sağladı.

Jules Verne’ün kitabından 104 yıl sonra, 1969 yılında insanoğlu Ay’a ayak bastı ve bir dönemin hayali gerçekleşti. Bugün biz de sizlerle beraber Dünya’dan Ay’a uzanan bir yolu hayal ederek, bu yolun Türkiye şartlarındaki masrafını gözden geçireceğiz.

Dünya ile Ay arasındaki mesafe

Üzerinde yaşadığımız gezegenimiz Dünya ve onun biricik uydusu Ay’ın arasındaki mesafe; merkezler dikkate alınırsa 384 bin 403 km’dir. Eğer Dünya ile Ay arasında bir yol olsaydı; saatte 100 km sabit bir hızla ilerleyen otomobil ile mola vermeksizin ilerlerseniz bu yolculuk 160 gün yani 5 ay 10 gün sürecekti. Günübirlik bir ziyaret planlıyorsanız eğer; bu da 320 gün yani 10 ay 20 gün edecekti. Kaba bir hesapla Ay’a otomobil ile gidip gelmek, bizlerin 1 yılına mâl olacaktı.

Ay’a seyahatin günümüzdeki yakıt masrafı

Her ne kadar Ay’a seyahatin süresi bizlere 320 güne mâl olacaksa da; işin elbette bir de yakıt tarafı olacaktı. Şimdi gelin hep beraber içeriğimizin ana konusu olan Ay’a seyahat etmenin yakıt masrafına bir bakalım.

Türkiye’de en çok satılan araçla, İstanbul’dan Ay’a gitmek

Yıllık bazda açıklanan verilere göre 2021 yılında ülkemizde en çok satılan araç Fiat Egea olmuştu. Biz de bu sebeple içeriğimizde bu aracın yakıt verilerini kullanacağız.

Aracımız 100 km’de ortalama 3,7 litre yakıt kullanıyor. Ay ile aramızdaki mesafeyi de göz önüne alırsak; aracımız Ay’a giden yolda toplam 14 bin 223 litre yakıt tüketecektir. Günümüzde yakıt fiyatının 29,94 TL olduğunu da göz önünde bulundurursak eğer; Ay’a otomobil ile gidişin yakıt maliyeti toplam 425 bin 836 TL’dir.

“Ben Ay’a gittim fakat Dünya’da kurulu düzenim var, geri döneceğim” derseniz eğer; gidiş dönüş yakıt masrafı toplam 851 bin 672 TL ediyor.

En ucuz yakıtla Dünya’dan Ay’a gitmenin maliyeti

Ülkemizde yakıt ücretleri fazla olduğu için Ay’a seyahatin yakıt ihtiyacını başka bir ülkeden karşılamak isteyebilirsiniz. Benzinin en ucuz olduğu ülkelerden biri olan Belarus’tan yakıt alırsanız eğer; benzinin litresi için 0,670 Euro yani günümüz kuruyla 12,19 TL ödersiniz.

Belarus’tan alınan yakıt ile Ay’a gidişin bedeli 173 bin 278 TL, gidiş dönüş toplam yakıt bedeli ise 346 bin 556 TL’dir.

İstanbul’dan Ay’a 1 yıl önce gitmiş olsaydınız...

Ülkemizde Haziran 2021’de benzin fiyatları 7,81 TL idi. Eğer bu fiyattan yola çıkmış olsaydınız Ay’a seyahatin yakıt bedeli 111 bin 81 TL yani günümüze oranla 314 bin 755 lira daha tasarruflu olacaktı. Aynı şekilde gidiş dönüş yolculukta ise 629 bin 510 lira tasarruf etmiş olacaktınız.

Peki ya siz, Ay’a kadar uzanan bir yol olsaydı ve araba ile yolculuk mümkün olsaydı bu yolculuğa çıkar mıydınız?

Not: Ay’a yolculuk esnasında olası otoban ücretleri ve yakıt ikmalleri göz önünde bulundurulmamıştır.

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