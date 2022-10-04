Ay, Sandığımızdan Daha Farklı Şekilde Oluşmuş Olabilir!

Ay'ın nasıl oluştuğuna dair simülasyonlar yürüten bilim insanları, Ay'ı oluşturan çarpışma hakkında önemli ipuçlarına ulaştı. Bilim insanları, bu çarpışmanın şiddetli ve hızlı bir çarpışma olması gerektiği sonucuna vardı.

Dünya’mızın yegâne uydusu Ay’ın nasıl meydana geldiği halen tam anlamıyla açıklanabilmiş. Bu konuda pek çok teori bulunurken, en fazla kabul gören teori ise Ay’ın Dünya ve küçük bir gezegenin çarpışması sonucunda oluştuğunu öngörüyor. Bugün, bilim dünyasından bir çarpışmaya dair yeni teori geldi.

Durham Üniversitesi’nden bilim insanları, süper bilgisayar yardımıyla bir simülasyon gerçekleştirdi. Yüzlerce farklı çarpışmanın hesaplandığı simülasyonda çarpışmanın açısı, hızı, çarpışan gezegenlerin kendi etrafındaki dönüş hızları gibi etmenler ele alındı.

Bilim insanlarının yaptığı simülasyon:

Bilim insanları, çalışmalarında daha önce yapılan simülasyonların yanlış sonuçlar ortaya koymuş olabileceğini açıkladı. Kendi yaptıkları büyük çaplı simülasyonun ise Ay’a en yakın görünen uyduyu ortaya çıkardığını paylaştı. Simülasyondan elde edilen sonuçlara göre Ay gibi bir uydunun ortaya çıkması için, bu çarpışmanın yüksek hızlı ve şiddetli olması gerekiyordu.

Öte yandan elde edilen en önemli sonuç, Ay’ın çarpışmanın ardından çok kısa sürede meydana gelmesiydi. Bilim insanlarına göre bu çarpışma, Ay’ın izotopik yapısının Dünya’nın iç yapısıyla olan benzerliğini de açıklayabiliyor.