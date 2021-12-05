Çin'in 2018 yılında Ay'a gönderdiği gezgin Yutu-2, merak uyandırıcı bir keşfe imza attı. Araç, Ay'ın yüzeyinde küp şeklinde 'gizemli bir nesne' görüntüledi.

Ülkeler arasındaki uzay yarışı hızla devam ediyor. Çin de ABD ile birlikte bu yarışın zirvesinde yer alıyor. Bu ülkelerin yörüngeye, Ay’a ve Mars’a gönderdikleri araçlar, insanlığa yararlı olabilme ihtimaline sahip araştırmalar yapmayı ve uzayın derinliklerinin sırlarını keşfetmeyi amaçlayarak yeni bulguları bilim insanlarıyla paylaşıyor.

Şimdi de bu araçlardan biri oldukça ilginç bir keşfe imza attı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Çin’in 2018 yılında Chang’e 4 görevi kapsamında Ay’a gönderdiği Yutu-2 isimli gezgin, Ay’ın yüzeyinde ‘gizemli bir obje’ görüntüledi. Yutu-2, keşfettiği bu gizemli objenin 3 Aralık Cuma günü fotoğrafını paylaştı ve birçok insanda merak uyandırdı.

‘Gizemli ev’

Ülkenin uzay ajansı tarafından yayımlanan görüntülerde fotoğrafı çekilen gizemli objenin ‘küp şeklinde’ olduğu görülebiliyor. Uzmanlara göre ‘gizemli ev’ olarak da nitelendirilen bu nesne, Von Kármán Krateri’nin 80 metre kuzeyinde bulunan bir alanda yer alıyor.

Yapılan açıklamalara göre şimdi Yutu-2, bu gizemli nesneye yaklaşacak ve onu incelemeye çalışacak. Ancak; fotoğrafın kalitesizliği sebebiyle bu ‘gizemli ev’in bir optik illüzyon olma ihtimali bulunduğunu da söylemek gerek. Görüntüleri ilk paylaşan gazetecilerden biri olan Andrew Jones da bu durumla ilgili, “Bu nesne bir dikilitaş veya uzaylı değil gibi; ancak kesinlikle kontrol edilmesi gereken bir şey” ifadelerini kullanarak şu an için pek heyecan yapmaya gerek olmadığının altını çizdi.

Bunun Yutu-2’nin Ay’da yaptığı ilk ilginç keşif olmadığını da belirtmeden geçmemek gerek. Gezgin, 2019 yılında da ay yüzeyinde ‘jel benzeri bir madde’ keşfetmişti. Ancak daha sonra yapılan incelemelerde bu maddenin bir kaya olduğu ortaya çıktı. Buna ek olarak bu yılın başlarında da ‘tuhaf şekilli’ bir nesneye rastladı; ancak yapılan incelemelerde bu nesnenin de normal bir kaya olduğu ortaya çıktı.