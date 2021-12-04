Zamanın Dünya'dan Farklı İlerlediği Bir Gezegen Keşfedildi

Bilim insanları tarafından yeni keşfedilen bir gezegen, kendi yıldızı etrafındakini dönüşünü 8 saatte tamamlıyor yani burada bir yıl yalnızca 8 saat sürüyor.

Gezegenimiz, Güneş etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar ve biz bu süreyi 1 yıl olarak tanımlarız. Ancak zaman kavramı; gök cisimlerinin hareketlerine, hızlarına ve konumlarına bağlı olarak değişiklikler gösteriyor.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi, Gezegen Araştırmaları Enstitüsü’nden gök bilimciler yeni bir gezegen keşfetti. GJ 367 b adı verilen gezegen üzerinde gözlemlerini sürdüren bilim insanları, burada 1 yılın yalnızca 8 saat sürdüğünü tespit etti.

1 yıl = 8 saat

Bilim Dergisi'nde yayınlan araştırmaya göre bu gezegen, Dünya’dan epey küçük ve yıldızına o kadar yakın ki, yörüngesi etrafındaki hareketini 8 saatte tamamlıyor. Yani GJ 367 b adlı bu gezegende 1 yıl, sadece 8 saat sürüyor. GJ 367 b'nin, Dünya'nın kütlesinin sadece yarısı kadar ve 5.500 mil çapa sahip Mars'tan biraz daha büyük olduğu belirlendi. Bu da şimdiye kadar keşfedilen çoğu öte gezegenden daha küçük olduğunu gösterdi. Araştırmanın baş yazarı Kristine Lam, "Yarıçapının ve kütlesinin kesin olarak belirlenmesi, GJ 367 b'yi kayalık bir gezegen olarak sınıflandırmamızı sağladı." dedi. Merkür ile benzerliklerinin var olduğunu belirten Lam, yeni gezegenin karasal gezegenler arasına yerleştirilebileceğini ve 'ikinci bir Dünya' arayışı araştırmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Ancak her ne kadar Dünya ile benzerlikleri olsa da burada yaşam mümkün değil. Çünkü bu gezegende yüzey sıcaklığı, neredeyse demiri buharlaştırabilecek kadar yüksek. Gezegen’in yıldızı, güneşten daha küçük ve daha soğuk ama aralarındaki mesafe çok kısa olduğu için gezegenin sıcaklığı 2.700 Fahrenhayt'a (1482 Santigrat) kadar ulaşabiliyor. Araştırmacılar gezegenin bu kadar sıcak olmasını, dış manto adı verilen dış katmanının tamamının kaybetmiş olabileceğiyle açıklıyor.

Gök bilimcilerin GJ 367 b adlı bu gezegeni incelemesi, gezegenlerin ve gezegen sistemlerinin nasıl oluştuğu hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olabilir. Gezegen sistemlerinin nasıl oluştuğu hakkında elde edilen bilgiler, alternatif bir yaşam alanı yerine kendi gezegenimizin ve güneş sistemimizin gelişimine katkı sağlayacaktır.