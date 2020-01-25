Trafik akışı üzerine uzmanlaşmış matematikçiler, çoğu trafik sıkışıklığının gereksiz olduğuna dikkat çekiyorlar. Matematikçiler, trafik sorununa geliştirdikleri çözümleri ve bunların nasıl uygulanacağını 4 adımda gösterebiliyorlar.

Trafik akışı üzerine uzmanlaşmış matematikçilerin canını en çok sıkan şeylerden biri de, trafik sıkışıklıklarının çoğunun gereksiz olduğunu bilmeleri. Matematikçiler, yerel ulaşım mühendislerine ağır sözlerle yüklenirken, bu mühendislerin çoğunun trafik performansındaki sistem bağlantılı artışlar konusunda herhangi bir ehliyete sahip olmadığını düşünüyorlar.

St. Petersburg Üniversitesi'nden matematik profesörü Alexander Krylatov, mühendislerin bazı çözümleri kullanarak kısmi ilerlemeler sağladıklarını, ancak sadece akışı yeniden düzenlediklerini ve trafik sıkışıklığının bu sefer de başka bir yerde baş gösterdiğini vurguluyor.

Trafik sorununu sonsuza kadar çözmek isteyen Krylatov, iki meslektaşıyla birlikte trafik akışı sorununa çözüm önerilerini ve bunların nasıl uygulanacağını anlattığı bir kitap yayınladı. Kitapta gündeme getirilen 4 fikir şöyle:

1. Tüm sürücüler aynı navigasyon sisteminde yer almalı

Araçlar, talimatlar yalnızca tek bir merkezden gelirse verimli bir şekilde yönlendirilebilir. Bazı sürücüleri yönlendiren tek bir navigasyon sistemi, trafik sorununu çözmeye yardımcı olmaz.

2. Park yasakları

Kentlerdeki yolların çoğu çok dar ve fiziki olarak genişletilmeleri mümkün değil. Trafik akışı modelleri, park alanlarının hangilerinin yollara dönüştürüleceğini gösterebilir.

3. Yeşil yollar

Elektrikli araç kullanımını artırmak isteyen kentlerde bu araçlar için özel şeritler yaratılmalı ve bunların kullanımı için özendiriciler geliştirilmeli.

4. Dijital ikizler

Trafiğe yönelik talep ve uygun olan altyapı ancak var olan yolların "ikizini" yaratacak dijital modellemeyle dengelenebilir. Bu yazılım, ulaşım mühendislerinin elinde muazzam derecede kullanışlı bir araç olacak.

Trafik modelleme uygulamalı matematiğin karmaşık alanlarından biri, çünkü sürüclerin bencil ve kendi amaçlarına ulaşmayı hedeflediklerini varsayıyor. Bu nedenle tahmin edilebilir ya da ortak bir çabaya sahip olmadıkları varsayılıyor. Krylatov, her sene yolların iyileştirilmesi için kayda değer miktarda bütçe ayırıldığını belirtiyor. Ona göre, kendi yaklaşımları bu bütçelerin daha verimli şekilde harcanabilmesi için çözüm önerileri sunuyor.

Krylatov'a göre, trafik sorununa matematiksel yaklaşım, mühendis ve iktisatçıların yaklaşımından daha üstün.