Çinli araştırmacılar, Ay'da kalıcı bir üs kurmak için su üretmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor.

Çin ve Roscosmos, Ay'ın güney kutup bölgesinde Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRSP) adlı bir tesis kurmayı amaçlıyor. Bu tesis sayesinde Ay üzerinde kalıcı bir üs kurulmuş olacak. İlk yüzey elemanlarının 2030 yılına kadar teslim edilmesi beklenirken, kurulum sürecinin 2040'ta tamamlanması bekleniyor.

Uzayda kolonileşebilmek için iki temel ihtiyaç bulunuyor: oksijen ve su. Ay'ın kolonileştirilmesi yarışında NASA'nın Artemis Programı ve ILRSP programı için yapılan çalışmalarda da bu iki konu öne çıkan alanlar arasında yer alıyor. Çinli araştırmacılar, Ay'da su üretmek için bir alternatif geliştirdi.

Dev aynalar ile su üretilecek

Ay yüzeyinde toz, toprak ve minerallerin karışımı ile oluşan regolit adlı bir madde bulunuyor. Ay regolitlerinde çok az hidroksil bulunuyor, yani bu yapıdan su elde etmek oldukça zor. Araştırma ekibine göre bu durumun nedeni ise "alt-nanometre tünellere sahip benzersiz kafes yapısı". Araştırmacılar, regolitlerden su üretmek için içbükey aynalarla yüzeyi ısıtma fikri üzerinde çalışıyor.

Devasa içbükey aynalarla güneş ışığını tek bir noktaya toplayan araştırmacılar, böylece su buharı ortaya çıkarmayı başardı. Bu şekilde işlenen her 1 ton malzemeden 50 kişiye bir gün yetecek kadar su çıkarılabiliyor. Ekip, konuyla ilgili olarak çalışmalarında "Bu miktar, Ay'daki doğal olarak bulunan hidroksil (OH) ve H2O'nun yaklaşık 10.000 katıdır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan kutuplarda kurulacak tesis iki hafta güneş alırken iki hafta güneş alamayacak. Bu sorunu çözebilmek için ise uydular ya da güneş aynası kullanılabilir.