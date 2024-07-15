Bilim insanları tarihî bir keşfe imza attı. Ay'da yüzeyden ulaşılabilen bir mağara bulundu. Bu mağara, ileride Ay üssü kurmak için kullanılabilir ve insanlığın uyduya kalıcı olarak yerleşmesini sağlayabilir.

2026 yılında gerçekleştirilmesi beklenen mürettebatlı Artemis 3 göreviyle Ay’a geri döneceğiz. Bu seferki amacımız, uydumuza kalıcı olarak yerleşmek ve koloni kurmak için ilk adımları atmak olacak. Tabii ki bu hedef doğrultusunda birçok çalışma gerçekleştiriliyor.

Şimdi ise bilim insanlarından Ay’a yerleşimimiz için çok önemli olabilecek bir buluş geldi. Araştırmacılar, Ay’da ilk kez yüzeyden erişilebilir bir mağara keşfettiler. Bulgular, Nature Astronomy üzerinden yayımlandı.

Keşfedilen mağaranın, çevresel etkileri azaltabildiği için Ay üssü kurmak için kullanabileceği düşünülüyor

Mağara, Ay’ın Sessizlik Denizi olarak da bilinen bölgesine yakın bir yerde keşfedildi. Bu bölge, 1969’da Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in tarihî görevde ayak bastığı yer.

Uzmanlar, NASA’nın ay keşif aracı yoluyla Ay’ın en derin çukuru olarak da bilinen Sessizlik Denizi çukurunun mağaraya çıktığını keşfettiler. Mağaranın 45 metre genişliğinde ve 80 metre uzunluğunda olduğu gelen bilgiler arasında. Yani 14 tenis kortu boyutu kadar. Yüzeye uzaklığının 150 metre olduğunu belirtelim.

Yüzeye bu kadar yakın olması, mağarayı gelecekte Ay üssü kurmak için bir numaralı aday yapıyor. Yani astronotlar, ileride bu mağarayı kullanarak insanların Ay’da kalıcı olarak yerleşmesine olanak tanıyabilirler. Böylece yüzeyde karşılaşılabilecek radyasyon, tehlikeli hava durumu gibi problemlerin etkisi azaltılabilecek.

Mağaranın muhtemelen boş bir lav tüpü olduğu söyleniyor. Dünyada da gördüğümüz lav tüpü mağaraları, içlerindeki sıcaklıkların nispeten sabit olması ve zararlı kozmik ışınlardan, mikrometeoritlerden koruması nedeniyle üs kurmak için çok idealler. Ay’daki çukurlarda bu tarz başka birçok mağara olabileceği de gelen bilgiler arasında. Astronotların yerleşebileceği yerler olup olmayacağını ilerleyen yıllarda göreceğiz.