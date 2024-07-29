NASA, Artemis programı ile Ay’da kalıcı bir varlık oluşturmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için iletişim, navigasyon ve ağ yeteneklerini geliştiren LunaNet mimarisi geliştirildi. Peki, LunaNet nedir ve nasıl çalışacak?

Ay’a yapılacak yolculuklar ve orada gerçekleştirilecek faaliyetler için gelişmiş bir iletişim ağına ihtiyaç duyuluyor.

NASA, LunaNet ile bu ihtiyacı karşılayarak Ay’da yeni bir dönemi başlatmayı amaçlıyor!

İlk önce LunaNet nedir ve nasıl çalışır sorusunu ele alalım.

LunaNet, Ay’da yapılacak faaliyetler için inovatif ağ tekniklerini ve standartlarını kullanan iletişim ve navigasyon mimarisidir. NASA’nın SCaN programı tarafından geliştirilen bu mimari, Ay’da daha geniş bir yüzeyin keşfedilmesine olanak tanıyacak.

LunaNet, sanayi, akademi ve uluslararası ortakların birlikte çalışabileceği ve kendi LunaNet düğümlerini kurabileceği esnek bir çerçeve sunacak. Bu düğümler, dört ana hizmet sunacak: ağ oluşturma, navigasyon, algılama ve bilgi hizmetleri ile radyo/optik bilim hizmetleri.

Ay’da kesintisiz iletişim mümkün mü?

Geleneksel olarak uzay görevleri Dünya ile iletişim kurmak için önceden planlanmış bağlantılara bağımlıdır. Ancak Ay’a yapılacak çok sayıda görev, bu tür önceden planlanmış bağlantıların verimliliğini sınırlayabilir.

LunaNet, Dünya’daki internet ağına benzer bir ağ yaklaşımı sunarak kullanıcıların daha geniş bir ağa sürekli bağlı kalmasını ve verileri önceden planlama yapmadan iletmesini sağlayacak.

LunaNet’in temel ağ çerçevesi, gecikme/kesinti toleranslı ağ (DTN) teknolojisine dayanır. Teknoloji; sinyal kesintilerine rağmen verilerin, ağda kesintisiz bir şekilde akmasını ve nihai hedefine ulaşacak.

LunaNet, Ay’da yüksek hassasiyetli ve bağımsız bir navigasyon sağlayabilir.

Bu mimari, görevlerin yörünge belirleme ve kılavuz sistem operasyonları için gerekli olan temel ölçümlere erişimini sağlayarak Ay’da yüzeyde veya yörüngede bağımsız navigasyonu mümkün kılabilir.

LunaNet’in algılama ve bilgi hizmetleri, kullanıcılara uyarılar ve diğer kritik bilgileri sağlayabilir. Bu hizmetler, astronotlar, gezici araçlar ve diğer yüzeydeki varlıkların durumsal farkındalığını büyük ölçüde artıracak.

Örneğin LunaNet, potansiyel tehlikeli güneş aktivitelerini algılayan uzay hava durumu araçları kullanarak kullanıcılara doğrudan uyarılar gönderecek. Bu uyarılar, akıllı telefonlarımızda aldığımız hava durumu uyarılarına benzer şekilde çalışacak.

LunaNet ayrıca Ay’da arama kurtarma yeteneği de sağlayacak.

LunaSAR, NASA’nın uzun süredir karasal arama ve kurtarma teknolojileri geliştiren Arama ve Kurtarma ofisinin uzmanlığından faydalanacak.

LunaNet’in bilim hizmetleri, araştırmacılara radyo ve kızılötesi optik iletişim bağlantıları kullanarak ölçümler yapma fırsatı sunacak. Bu düğümler ağı, Ay’ın çevresinde zaman içinde kapsamlı bir çalışma sağlayacak sık ölçümler gerçekleştirecek.

LunaNet antenleri ayrıca radyo astronomi gibi uygulamalarda kullanılabilir ve antenler, uzayın derinliklerindeki radyo dalgalarını gözlemleyerek uzak gök cisimlerinden gelen sinyalleri arayabilir.

Bu yetenekler, bilim insanlarına yeni teorileri test etmek ve bilimsel bilgiyi ilerletmek için yeni bir platform sunacak.

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