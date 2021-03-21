Aylık Hava Durumu Tahmini Alabileceğiniz 10 Mobil Uygulama

Özellikle yaşadığımız şu günlerde bizleri oldukça ilgilendiren hava durumunu öğrenebileceğimiz aylık hava durumu uygulamaları mevcut. Aylık hava durumu tahminlerini görüntüleyebileceğiniz ve günlük hayatınızı ona göre şekillendirebileceğiniz iOS ve Android uygulamalarını siz değerli takipçilerimiz için hazırladık.

Hava durumu, birçok parametrenin içerisinde barındıran etkenlerle belirlenir. Bunun için güvenilir kaynaklar ve tahminde en az yanılma payının yer aldığı sistemlerle oluşturulan mobil uygulamalar hepimiz için en güvenli kaynaktır. iOS ve Android cihazlarınıza indirebileceğiniz aylık hava durumu tahmini uygulamalarının yer aldığı listemizde ücretli ve ücretsiz mobil uygulamalar bulunuyor.

Uygulamalar içerisinde aylık hava durumu tahminleri, detaylı olarak hava olaylarının anlatıldığı ve birden çok fonksiyona sahip birçok farklı türde mobil uygulama bulunuyor. Aylık hava durumunu kullanıcılara bildiren iOS ve Android uygulamalarının yer aldığı haberimiz sayesinde önümüzdeki günlerde olabilecek hava olaylarını herkesten önce öğrenebilir ve tedbirlerinizi alabilirsiniz. Ayrıntılar haberimizin devamında.

Aylık hava durumu tahmini alabileceğiniz mobil uygulamalar:

Today Weather

Weather Live

Buluttan

Hava Durumu & Rada‪r

Accuweather

Weatherbug

Yahoo Weather

Hava Durumu Meteoroloji

eWeather HD

WeatherUnderground

Birçok veriyi kullanıcılara sunan Today Weather:

Puan: 4,8

4,8 Geliştirici: Tho Tran

Tho Tran Fiyat: Ücretsiz

Yerel bazdaki hava tahminlerine günlük, haftalık ve aylık olarak olarak ulaşabileceğiniz Today Weather, 10 taneden fazla veri kaynağını kullanıcılara sunuyor. Şiddetli hava olaylarında kullanıcıları uyarmak gibi bir özelliği de içerisinde olan bu uygulama gerçek sıcaklık, hava basıncı, nem, rüzgar hızı ve yönü, hava olaylarının durumuna göre diğer bilinmesi gereken noktalar konusunda da iyi bir hizmet veriyor ve listemize giriş yapıyor.

Animasyonlu hava durumu programı Weather Live:

Puan: 4,5

4,5 Geliştirici: Apalon

Apalon Fiyat: Ücretsiz

Kullanım kolaylığı, gerçekçi animasyon sağlayışı, 7/24’lük tahminleri, kötü havalarda uyarı sağlaması gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran Weather Live, özellikle beğeni toplayan teması ve kullanım kolaylığı konusunda kullanıcıların beğenisini topluyor. Apple Watch ile uyumlu olan Weather Live, App Store’da aldığı 4,5 puan ve olumlu yorumlarla birlikte tercih edilen hava tahmin uygulamaları arasında yer alıyor.

Sosyal medyasını uygulamaya çeviren Buluttan:

Puan: 4,8

4,8 Geliştirici: Acropole

Acropole Fiyat: Ücretsiz

Sosyal medyada başladığı ve zaman içerisinde binlerce takipçiye ulaşan buluttanbildiriyor hesabının uygulamaya çevrilmiş hali olan Buluttan, Türkiye’deki il ve ilçelerin 7/24 ve haftalık olmak üzere hava durumu tahminlerini kullanıcılara aktarıyor. buluttanbildiriyor hesabının sosyal medya paylaşımlarını da uygulama içerisinde görüntüleyebilmeniz uygulamayı cazip kılıyor. Yorum ve fotograf özelliği de yer alan Buluttan, App Store ve Google Play Store’da sevilen hava tahmini uygulamaları arasında.

Hava Durumu & Rada‪r:

Puan: 4,6

4,6 Geliştirici: Wetter Online

Wetter Online Fiyat: Ücretsiz

Uluslararası Hava Radarı’nın sağladığı 15 günlük verileri kullanıcılarla paylaşan Hava Durumu & Radar uygulaması, widget olarak telefonlarda bulunabilmesi, taze bilgiler ve deniz suyunun sıcaklığına kadar olan detaylı tüm bilgileri kullanıcılarla paylaşan bir uygulama. Yaklaşık 33 bin kişinin oyladığı ve 4,6 gibi yüksek bir puana sahip olan uygulama, popüler hava tahmini uygulamaları listemizdeki yerini sağlam şekilde alıyor.

Accuweather talep üzerine bile hava tahmini veriyor:

Puan: 4,5

4,5 Geliştirici: AccuWeather

AccuWeather Fiyat: Ücretsiz

Günlük hava tahminleri, özet ve ayrıntılar, radar animasyonu, uydu görüntü ve videoları gibi birçok farklı özelliği kullanıcılara sunan AccuWeather, talep edildiğinde istenilen bölgenin en güncel hava durumunu da kullanıcılara aktarmaktadır. Dışarıda yağmura, kara yakalanmak istemeyenler, çiftçiler, hava durumuyla işi olan tüm insanlar için ideal uygulamalar arasında yer alan AccuWeather, hava tahmini uygulamaları listemizde iddialı bir şekilde yer alıyor.

Verileri kişiselleştirme seçeneği sunan uygulama WeatherBug:

Puan: 4,7

4,7 Geliştirici: WeatherBug

WeatherBug Fiyat: Ücretsiz

Kullanıcılara profesyonel anlamda hizmet veren WeatherBug, gerçek zamanlı hava tahminlerini en doğru şekilde kullanıcılara aktarmaktadır. WeatherBug, verileri kişiselleştirir ve kullanıcıları ona göre uyarır. -10 derecede idman yapacak bir sporcunun başına gelebilecek sakatlıklar vs. gibi durumlarda kullanıcıyı uyaran WeatherBug, hava kalitesi, rüzgarlar, kasırgalar, yangınlardan da haberdar olmanız konusunda kullanıcılara yardımcı olur.

Hem hava durumu hem koronavirüs tablosuyla Yahoo Weather:

Puan: 4,3

4,3 Geliştirici: Yahoo

Yahoo Fiyat: Ücretsiz

Apple Tasarım Ödülü sahibi olan Yahoo’nun kullanıcılara sunduğu uygulaması olan Yahoo Weather, aylık hava durumunu kullanıcılarla paylaşıyor. Animasyonlu şekilde kullanıcılarına bilgi veren bu uygulamanın kullanımının basitliğiyse dikkat çeken bir ayrıntı. Şehirler arasında dolaşarak hava tahminlerini elde edebileceğiniz Yahoo Weather, App Store ve Google Play Store’da ücretsiz olarak yer alıyor.

Hava Durumu Meteoroloji:

Puan: 3,3

3,3 Geliştirici: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Fiyat: Ücretsiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Hava Durumu Meteoroloji uygulaması, hava durumu, sıcaklık, hissedilen sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, yağış miktarı gibi temel konularda kullanıcılara sade arayüzünde bilgi veriyor. Kamera görüntülerinin de yer aldığı bu uygulama App Store ve Google Play Store’da yerini alıyor ve listemize giriş yapıyor.

eWeather HD:

Puan: 4,7

4,7 Geliştirici: Elecont

Elecont Fiyat: 3,99 $

Havayla ilgili tüm bilgileri tek bir yerden sağlayan eWeather HD uygulaması, 10 günlük olacak şekilde hava tahminlerini, deprem verilerini kullanıcılarla paylaşıyor. İçerisinde birçok widget, etkileşimli bildirimleri, astronomik olayları, 365 günlük hava durumu arşivi, Apple Watch kombinasyonlarını, bu ve bunun gibi birçok farklı özellikleri kullanıcı deneyimine sunar. Uygulama 3,99 $’lık fiyatıyla birlikte mağazalarda yerini alan eWeather HD, popüler uygulamalar arasında.

WeatherUnderground:

Puan:

Geliştirici:

Fiyat: Ücretsiz

250.000’den fazla istasyondan gelen verileri kullanıcılara sunan Weather Underground, 15 güne kadarki hava olaylarını aktaran bir uygulama. Akıllı tahminlerin ve yüksek çözünürlüklü haritalarla kullanıcılara ulaşan Weather Underground, ayrıntılı veriler ve radarlardan gördüklerini optimize ederek kullanıcılarına aktarıyor.