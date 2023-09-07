Coca-Cola ve Fanta’nın ya da Pepsi ile 7Up’ın hepimiz aynı firmaya ait olduğunu biliyoruz. Ancak bilmediğimiz daha birçok marka, aynı grup altında toplanarak firmaları güçlendiriyor. Vereceğimiz örneklerden sonra market raflarındaki ürünleri, kullanmaya alışkın olduğunuz firmalara göre tercih etmeye başlayabilirsiniz.

Aynı şirket bünyesinde birbirinden farklı ürünler çıkarmak, firmaların uyguladığı pazarlama stratejilerinden biri. Bu strateji, tüketici ile bağ oluştururken aslında ciro artışı, dağıtım ve üretim ağı başlıklarında da avantaj sağlıyor.

Firmalar, markaların benzer özellikleri ile de aslında tüketicilerle bağ oluşturuyor. Sevdiğiniz çikolataların markasına bakarsanız birçoğunun aynı firmaya ait olduğunu görebilirsiniz.

Karşımıza çıksa da bilmediğimiz farklı markalar ve aynı firmalara göz atalım.

2000'den fazla markayla 187 ülkede faaliyet gösteren Nestle, ağzımızı tatlandırırken ferahlatıyor.

Her gün 3,4 milyar insanın ürünlerini kullandığı Unilever, sadece kozmetik ve temizlik ürünleriyle değil dondurma markaları ile de hayatımızda.

Unilever'in 400'den fazla markasının arasında Vaseline ve Hellmann's da yer alıyor.

Çokokrem de içlerinde olmak üzere Ülker, birçok markasının tanıtımında firma ismini kullanmaktan kaçınmıyor. Ancak SuperFresh'i biz de içeriği hazırlarken keşfettik.

Lay's, Doritos, Ruffles, Cheetos ve Çerezza gibi en bilindik cips markaları Frito Lay çatısı altında. Rocco ise Frito Lay'in tek şekerleme ürünü. Peki Frito Lay kimin? Pepsi ve Fruko Gazoz markalarının sahibi Pepsico'nun.

Nutricia ile güçlerini birleştiren Danone, firma ismini taşıyan Danone yoğurtları ile tanınsa da aslında Hayat Su ve bitkisel sütleri ile de mutfaklarımızda.

Sevimli lila ineği ile tanıdığımız Milka mı, iki kakaolu bisküvi arasına Oreo'mu? Her iki lezzeti de sevdiğinize eminiz. Çünkü iki marka da Mondelez'e ait.

Bayramların aranılan çikolatası Kent ve içeriğini okumaktan zevk aldığımız Şıpsevdi'yi, isimleri dolasıyla Türk markası sanıyorsanız yanılıyorsunuz? Her iki marka Mondelez'in ürün gamında.

Durun daha Mondelez'in aşina olduğumuz ürünleri bitmedi. Falım ve Toblerone de aynı firmanın ürünleri olarak raflarda yerini alıyor.

Snickers ve Twix'in üreticisi Mars, sadece bizlerin değil evcil hayvanlarımızın sevdiği atıştırmalıkların firma sahibi.

Biri pandemi döneminde viral şekilde yayıldı, diğeri ise kaslı ve yakışıklı erkekleri ile akıllarda kaldı. Luppo ve Biscolota Şölen'in iki farklı markası.