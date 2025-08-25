Türkiye'de çok fazla kullanıcısı olduğu bilinen görüntülü görüşme platformu Azar'a erişim engeli getirildi. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar henüz uygulamaya konulmamış gibi görünüyor.

Türkiye'de çok geniş bir kullanıcı kitlesi olduğu bilinen canlı yayın ve görüntülü görüşme platformu Azar'a erişim engeli getirildi. BTK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada kararın nedenine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

Oldukça popüler bir uygulama olarak bilinen Azar, ülkemizde yıllardır hizmet veriyor. Ancak Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, gördüğü lüzum üzerine bu platform hakkında erişim engeli kararı aldı.

İşte BTK'nın sorgu sayfasında yer alan açıklama:

azarlive.com, 22/08/2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.

Yaptığımız kontrollerde, kararın henüz uygulamaya konulmadığını görüyoruz. Zira azarlive.com adresine erişim hâlâ mümkün. Bunun ne zaman değişeceğini ise şimdilik bilmiyoruz.