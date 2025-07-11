İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre BTK, pek çok eSIM sağlayıcısına erişim engeli getirdi. Kararın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dikkat çeken bir karara imza attı. BTK bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı, Türkiye'de hizmet vermekte olan çok sayıda eSIM sağlayıcısına erişim engeli kararı getirdi. Erişime engellendiği bildirilen eSIM sağlayıcıları arasında Airalo, Alosim, BNESIM, Holafly, Instabridge, Mobimatter, Nomad ve Saily gibi platformlar yer alıyor.

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre BTK, söz konusu kararı 10.07.2025 tarihli ve "E-98966759-450.08-36681" sayılı kararla aldı. Ancak erişim engeli kararının neden alındığına ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

Kurul kararı henüz yayımlanmadı: eSIM sağlayıcılarına hâlâ ulaşılabiliyor

İfade Özgürlüğü Derneği'nin açıklamasını teyit etmek amacıyla BTK'nın kurul kararları sayfalarını inceledik. Ancak bu kararın henüz resmî olarak yayımlanmadığını gördük. Öte yandan; erişime engellendiği bildirilen Airalo, BNESIM ve Saily gibi platformların internet siteleri hâlâ aktif durumda.

Yaşanan olayla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. BTK'nın resmî açıklaması ile eSIM sağlayıcılarının neden erişime engellendiklerini daha sağlıklı bir şekilde öğrenmiş, sizleri yeniden bilgilendirmiş olacağız.