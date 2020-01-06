Sinema ve dizi sektöründe yılın en iyilerinin belirlendiği Altın Küre Ödülleri, bu yıl 77’nci kez dağıtıldı. İngiliz komedyen ve aktör Ricky Gervais’in sunuculuğunu yaptığı törenin belki de en büyük sürprizi, dijital yayın platformlarının ödüller konusunda sönük kalmasıydı.
Netflix'in hem filmde hem de televizyonda toplam 34 aday gösterildiği düşünüldüğünde, sadece iki ödülle eve dönmesi bunun en büyük kanıtı olsa gerek. Dahası, platformun The Irishman ve Two Popes gibi yüksek profilli yapımları, hiçbiri ödül kazanamadı. Yine de bu durumun Oscar’da değişebileceği ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor.
Sam Mendes, 1917 filmi ile hem En İyi Yönetmen hem de En İyi Film ödülünü kazandı:
Gecede drama dalında En İyi Film, Sam Mendes'in yazıp yönettiği I. Dünya Savaşı filmi 1917 olurken, müzikal/komedi dalında En İyi Film ise Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time in Hollywood seçildi. Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülü Joker ile Joaquin Phoenix’e giderken, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise Judy’deki performansıyla Renee Zellweger kazandı.
2020 Altın Küre kazananları:
En İyi Film, Drama
- 1917
- The Irishman
- Joker
- Marriage Story
- The Two Popes
En İyi Film, Müzikal/Komedi
- Dolemite Is My Name
- Jojo Rabbit
- Knives Out
- Once Upon a Time … in Hollywood
- Rocketman
En İyi Yönetmen
- Bong Joon Ho — Parasite
- Sam Mendes — 1917
- Todd Phillips — Joker
- Martin Scorsese — The Irishman
- Quentin Tarantino — Once Upon a Time … in Hollywood
En İyi Kadın Oyuncu, Drama (Film)
- Cynthia Erivo — Harriet
- Scarlett Johansson — Marriage Story
- Saoirse Ronan — Little Women
- Charlize Theron — Bombshell
- Renée Zellweger — Judy
En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal/Komedi (Film)
- Ana de Armas — Knives Out
- Awkwafina — The Farewell
- Cate Blanchett — Where’d You Go, Bernadette
- Beanie Feldstein — Booksmart
- Emma Thompson — Late Night
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Müzikal/Komedi (Film)
- Kathy Bates — Richard Jewell
- Annette Bening — The Report
- Laura Dern — Marriage Story
- Jennifer Lopez — Hustlers
- Margot Robbie — Bombshell
En İyi Erkek Oyuncu, Drama (Film)
- Christian Bale — Ford v Ferrari
- Antonio Banderas — Pain and Glory
- Adam Driver — Marriage Story
- Joaquin Phoenix — Joker
- Jonathan Pryce — The Two Popes
En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal/Komedi (Film)
- Daniel Craig — Knives Out
- Roman Griffin Davis — Jojo Rabbit
- Leonardo DiCaprio — Once Upon a Time … in Hollywood
- Taron Egerton — Rocketman
- Eddie Murphy — Dolemite Is My Name
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Film)
- Tom Hanks — A Beautiful Day in the Neighborhood
- Anthony Hopkins — The Two Popes
- Al Pacino — The Irishman
- Joe Pesci — The Irishman
- Brad Pitt — Once Upon a Time … in Hollywood
En İyi Senaryo, Film
- Noah Baumbach — Marriage Story
- Bong Joon Ho and Han Jin Won — Parasite
- Anthony McCarten — The Two Popes
- Quentin Tarantino — Once Upon a Time … in Hollywood
- Steven Zaillian — The Irishman
En İyi Film Müziği
- Alexandre Desplat — Little Women
- Hildur Gudnadottir — Joker
- Randy Newman — Marriage Story
- Thomas Newman — 1917
- Daniel Pemberton — Motherless Brooklyn
En İyi Orijinal Şarkı, Film
- “Beautiful Ghosts” — Cats
- “I’m Gonna Love Me Again” — Rocketman
- “Into the Unknown” — Frozen 2
- “Spirit” — The Lion King
- “Stand Up” — Harriet
En İyi Animasyon
- Frozen 2
- How to Train Your Dragon: The Hidden World
- The Lion King
- Missing Link
- Toy Story 4
Yabancı Dilde En İyi Film
- The Farewell
- Les Misérables
- Pain and Glory
- Parasite
- Portrait of a Lady on Fire
En İyi Drama Dizisi
- Big Little Lies
- The Crown
- Killing Eve
- The Morning Show
- Succession
En İyi TV Dizisi, Müzikal/Komedi
- Barry
- Fleabag
- The Kominsky Method
- The Marvelous Mrs. Maisel
- The Politician
En İyi Mini TV Dizisi/Filmi
- Catch-22
- Chernobyl
- Fosse/Verdon
- The Loudest Voice
- Unbelievable
En İyi Kadın Oyuncu, Drama (TV)
- Jennifer Aniston — The Morning Show
- Olivia Colman — The Crown
- Jodie Comer — Killing Eve
- Nicole Kidman — Big Little Lies
- Reese Witherspoon — The Morning Show
En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal/Komedi (TV)
- Christina Applegate — Dead to Me
- Rachel Brosnahan — The Marvelous Mrs. Maisel
- Kirsten Dunst — On Becoming a God in Central Florida
- Natasha Lyonne — Russian Doll
- Phoebe Waller-Bridge — Fleabag
TV Mini Dizisi veya Filminde En İyi Kadın Oyuncu
- Kaitlyn Dever — Unbelievable
- Joey King — The Act
- Helen Mirren — Catherine the Great
- Merritt Wever — Unbelievable
- Michelle Williams — Fosse/Verdon
TV Mini Dizisi veya Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Patricia Arquette — The Act
- Helena Bonham Carter — The Crown
- Toni Collette — Unbelievable
- Meryl Streep — Big Little Lies
- Emily Watson — Chernobyl
En İyi Erkek Oyuncu, Drama (TV)
- Brian Cox — Succession
- Kit Harington — Game of Thrones
- Rami Malek — Mr. Robot
- Tobias Menzies — The Crown
- Billy Porter — Pose
En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal/Komedi (TV)
- Michael Douglas — The Kominsky Method
- Bill Hader — Barry
- Ben Platt — The Politician
- Paul Rudd — Living With Yourself
- Ramy Youssef — Ramy
TV Mini Dizisi veya Filminde En İyi Erkek Oyuncu
- Christopher Abbott — Catch-22
- Sacha Baron Cohen — The Spy
- Russell Crowe — The Loudest Voice
- Jared Harris — Chernobyl
- Sam Rockwell — Fosse/Verdon
TV Mini Dizisi veya Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Alan Arkin — The Kominsky Method
- Kieran Culkin — Succession
- Andrew Scott — Fleabag
- Stellan Skarsgard — Chernobyl
- Henry Winkler — Barry