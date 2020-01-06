Oscar’dan önceki son dönemeç olan Altın Küre Ödülleri, dün akşam ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen görkemli törende sahiplerini buldu. Netflix’in büyük hayal kırıklığı yaşadığı gecede, drama dalında En İyi Film, Sam Mendes'in yönetmen koltuğunda oturduğu 1917 oldu.

Sinema ve dizi sektöründe yılın en iyilerinin belirlendiği Altın Küre Ödülleri, bu yıl 77’nci kez dağıtıldı. İngiliz komedyen ve aktör Ricky Gervais’in sunuculuğunu yaptığı törenin belki de en büyük sürprizi, dijital yayın platformlarının ödüller konusunda sönük kalmasıydı.

Netflix'in hem filmde hem de televizyonda toplam 34 aday gösterildiği düşünüldüğünde, sadece iki ödülle eve dönmesi bunun en büyük kanıtı olsa gerek. Dahası, platformun The Irishman ve Two Popes gibi yüksek profilli yapımları, hiçbiri ödül kazanamadı. Yine de bu durumun Oscar’da değişebileceği ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor.

Sam Mendes, 1917 filmi ile hem En İyi Yönetmen hem de En İyi Film ödülünü kazandı:

Gecede drama dalında En İyi Film, Sam Mendes'in yazıp yönettiği I. Dünya Savaşı filmi 1917 olurken, müzikal/komedi dalında En İyi Film ise Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time in Hollywood seçildi. Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülü Joker ile Joaquin Phoenix’e giderken, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise Judy’deki performansıyla Renee Zellweger kazandı.

2020 Altın Küre kazananları:

En İyi Film, Drama

1917

The Irishman

Joker

Marriage Story

The Two Popes

En İyi Film, Müzikal/Komedi

Dolemite Is My Name

Jojo Rabbit

Knives Out

Once Upon a Time … in Hollywood

Rocketman

En İyi Yönetmen

Bong Joon Ho — Parasite

Sam Mendes — 1917

Todd Phillips — Joker

Martin Scorsese — The Irishman

Quentin Tarantino — Once Upon a Time … in Hollywood

En İyi Kadın Oyuncu, Drama (Film)

Cynthia Erivo — Harriet

Scarlett Johansson — Marriage Story

Saoirse Ronan — Little Women

Charlize Theron — Bombshell

Renée Zellweger — Judy

En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal/Komedi (Film)

Ana de Armas — Knives Out

Awkwafina — The Farewell

Cate Blanchett — Where’d You Go, Bernadette

Beanie Feldstein — Booksmart

Emma Thompson — Late Night

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Müzikal/Komedi (Film)

Kathy Bates — Richard Jewell

Annette Bening — The Report

Laura Dern — Marriage Story

Jennifer Lopez — Hustlers

Margot Robbie — Bombshell

En İyi Erkek Oyuncu, Drama (Film)

Christian Bale — Ford v Ferrari

Antonio Banderas — Pain and Glory

Adam Driver — Marriage Story

Joaquin Phoenix — Joker

Jonathan Pryce — The Two Popes

En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal/Komedi (Film)

Daniel Craig — Knives Out

Roman Griffin Davis — Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio — Once Upon a Time … in Hollywood

Taron Egerton — Rocketman

Eddie Murphy — Dolemite Is My Name

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Film)

Tom Hanks — A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins — The Two Popes

Al Pacino — The Irishman

Joe Pesci — The Irishman

Brad Pitt — Once Upon a Time … in Hollywood

En İyi Senaryo, Film

Noah Baumbach — Marriage Story

Bong Joon Ho and Han Jin Won — Parasite

Anthony McCarten — The Two Popes

Quentin Tarantino — Once Upon a Time … in Hollywood

Steven Zaillian — The Irishman

En İyi Film Müziği

Alexandre Desplat — Little Women

Hildur Gudnadottir — Joker

Randy Newman — Marriage Story

Thomas Newman — 1917

Daniel Pemberton — Motherless Brooklyn

En İyi Orijinal Şarkı, Film

“Beautiful Ghosts” — Cats

“I’m Gonna Love Me Again” — Rocketman

“Into the Unknown” — Frozen 2

“Spirit” — The Lion King

“Stand Up” — Harriet

En İyi Animasyon

Frozen 2

How to Train Your Dragon: The Hidden World

The Lion King

Missing Link

Toy Story 4

Yabancı Dilde En İyi Film

The Farewell

Les Misérables

Pain and Glory

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

En İyi Drama Dizisi

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

En İyi TV Dizisi, Müzikal/Komedi

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

En İyi Mini TV Dizisi/Filmi

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

En İyi Kadın Oyuncu, Drama (TV)

Jennifer Aniston — The Morning Show

Olivia Colman — The Crown

Jodie Comer — Killing Eve

Nicole Kidman — Big Little Lies

Reese Witherspoon — The Morning Show

En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal/Komedi (TV)

Christina Applegate — Dead to Me

Rachel Brosnahan — The Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst — On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne — Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge — Fleabag

TV Mini Dizisi veya Filminde En İyi Kadın Oyuncu

Kaitlyn Dever — Unbelievable

Joey King — The Act

Helen Mirren — Catherine the Great

Merritt Wever — Unbelievable

Michelle Williams — Fosse/Verdon

TV Mini Dizisi veya Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Patricia Arquette — The Act

Helena Bonham Carter — The Crown

Toni Collette — Unbelievable

Meryl Streep — Big Little Lies

Emily Watson — Chernobyl

En İyi Erkek Oyuncu, Drama (TV)

Brian Cox — Succession

Kit Harington — Game of Thrones

Rami Malek — Mr. Robot

Tobias Menzies — The Crown

Billy Porter — Pose

En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal/Komedi (TV)

Michael Douglas — The Kominsky Method

Bill Hader — Barry

Ben Platt — The Politician

Paul Rudd — Living With Yourself

Ramy Youssef — Ramy

TV Mini Dizisi veya Filminde En İyi Erkek Oyuncu

Christopher Abbott — Catch-22

Sacha Baron Cohen — The Spy

Russell Crowe — The Loudest Voice

Jared Harris — Chernobyl

Sam Rockwell — Fosse/Verdon

TV Mini Dizisi veya Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu