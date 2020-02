İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), geleneksel hale getirdiği ödül törenini dün gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte, pek çok kategoride en iyilerin seçildiği etkinliğe, 1917 isimli film damgasını vurdu.

Dün akşam, İngiltere'nin sinema sektörü için en önemli etkinliklerinden bir tanesi gerçekleşti. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), her yıl düzenli olarak verdiği BAFTA Ödüllerini, dün akşamki etkinlikte sahiplerine teslim etti. Tüm dünyadan önemli oyuncuların katıldığı etkinlik, gerek kırmızı halısı gerek ödüllerin verildiği filmlerle gündeme oturdu.

BAFTA Ödülleri kapsamında her yıl, onlarca kategoride en iyiler seçiliyor. Her kategorideki adaylar, jüri üyeleri tarafından oylanıyor ve yapılan oylamanın sonucunda kategorilerin kazananları belirlenmiş oluyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan BAFTA'nın bu yıl hangi yapımlara ve hangi oyunculara ödül verdiğini yakından inceleyelim.

BAFTA Ödülleri 2020 kapsamında ödül alan yapım ve oyuncular

En iyi film: 1917

Kısa bir süre önce hayatımıza giren 1917, İngiliz yönetmen, senarist ve yapımcı Sam Mendes imzasını taşıyor. Filmde, iki İngiliz askerin 1. Dünya Savaşı'nda yaşadıkları ele alınıyor.

En iyi aktris: Renee Zellweger

50 yaşındaki ABD'li oyuncu Renee Zellweger, geçtiğimiz ay Türkiye'de vizyona giren Judy isimli filmdeki performansıyla bu ödülü almaya hak kazandı.

En iyi aktör: Joaquin Phoenix

Hem vizyona girmeden hem de vizyona girdikten sonra çok konuşulan Joker, BAFTA'nın en iyi aktör ödülüne layık görüldü.

En iyi yönetmen: Sam Mendes

BAFTA Ödülleri 2020'ye 1917 filminin damga vurduğunu söyleyebiliriz. Çünkü filmin yazarı ve yönetmeni Sam Mendes, aynı etkinlik kapsamında yılın en iyi yönetmeni seçildi.

En iyi İngiliz filmi: 1917

1917'nin başka bir "en iyi film" ödülü almasının nedeni, bu filmin İngiliz yapımı olması. BAFTA, verdiği ödüllerde hem İngiltere'de hem de diğer ülkelere ait yapımları inceliyor ve bu yüzden de böyle ikinci bir kategori oluşturuyor.

Bir İngiliz yazar, yapımcı ya da yönetmen tarafından ele alınan en iyi ilkyapıt: Bait

Geçtiğimiz yaz aylarında vizyona giren Bait, bir balıkçı köyünde yaşananları gözler önüne seriyor.

İngilizce olmayan en iyi film: Parasite

Güney Kore filmi olan Parasite, geçtiğimiz dönemlerde de adından sıklıkla söz ettirmişti. Kara mizah ve gerilim türünde bir film olan Parasite, hayatların bir anda nasıl değişebileceğini ortaya koyuyor.

En iyi belgesel: For Sama

For Sama, uzun yıllardır süren Suriye iç savaşını konu ediniyor. Bir ailenin hayatının resmedildiği belgeselde bir anne, kocasını bırakıp kaçmak ile Halep'te kalmak arasında sıkışıyor.

En iyi animasyon: Klaus

Netflix'in ilk orijinal animasyon filmi sıfatına da sahip olan Klaus, BAFTA'ya göre yılın en iyi animasyon filmiydi. İspanya yapımı olan Klaus, hristiyanlık dini için önemli olan noel bayramını konu ediniyor.

En iyi senaryo: Parasite

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi, dili İngilizce olmayan en iyi film olarak seçtiği Parasite'in senaryosunu da fazlasıyla beğenmiş ve en iyi senaryoya sahip film olarak seçmiş durumda.

En iyi uyarlama: Jojo Rabbit

Film, Christine Leunens'in Caging Skies isimli kitabına dayanıyor. Amerikan yapımı komedi dram türünde bir yapım olan Jojo Rabbit, bir çoğuğun hayali arkadaşı olan ve hiç de orijinalindeki gibi olmayan bir Adolf Hitler'i konu ediniyor.

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern

Laura Dern, Netflix yapımı "Marriage Story" isimli filmindeki oyunculuğuyla yılın en iyi yardımcı kadın oyuncu olma unvanına hak kazandı.

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt

Dünya genelinde ünlü bir aktör olan Brad Pitt, ağustos ayında vizyona giren "Once Upon a Time in Hollywood" isimli filmdeki performansıyla göz doldurmuştu. Pitt, filmdeki başarısını aldığı ödülle taçlandırmış oldu.

En iyi film müziği: Joker

2019'un en popüler filmlerinden olan Joker'in film müziği de sinemaseverler tarafından fazlasıyla beğenilmişti.

En iyi cast: Joker

Ödüle doymayan Joker, cast konusunda da yılın en iyisi olmayı başardı.

En iyi görüntü yönetmeni: Roger Deakins

Pek çok film, sinemaseverler tarafından bir solukta bitiriliyor. Ancak söz konusu filmlerin yapımları sırasında büyük bir emek olduğunu unutmamak gerekiyor. 2019'un en iyi filmi olarak seçilen 1917'nin Görüntü Yönetmeni Roger Deakins, BAFTA'ya göre yılın en iyisi olarak belirlendi.

En iyi kurgu: Ford v Ferrari (Le Mans'66)

Otomobil sektöründen esinlenilerek oluşturulan, son dönemlerdeki en popüler film hiç şüphesiz Ford v Ferrari (Le Mans'66) idi. Elbette olayın içerisine araçlar ve yarış girdiği zaman kurgulamanın yüksek kalitede olması gerekiyor. Söz konusu filmin kurgusu ise BAFTA tarafından yılın en iyisi olarak seçildi.

En iyi set tasarımı: 1917

1917, pek çok etkileyici görüntüye sahip olan bir film. Birinci Dünya Savaşı'nın içinden bir bakış sunan 1917, pek çok saha görüntüsüne sahip. Etkileyici sahneler, BAFTA jürisinin de gözünden kaçmadı.

En iyi kostüm tasarımları: Little Women

Little Women, defalarca hem dizi hem de film olarak karşımıza çıkmış olan fenomen yapımlardan bir tanesi. 2019 yılında yeniden ele alınan Little Women filminin kostüm tasarımları, BAFTA ekibi tarafından fazlasıyla beğenildi ve ödüle layık görüldü.

En iyi ses ve özel görsel efektler: 1917

1917, BAFTA Ödülleri 2020'ye damgasını resmen vurdu. Film, BAFTA jüri üyelerinden tam not almayı başardı ve neredeyse her detayıyla ödüllendirildi.