Hızlı ve Öfkeli serisinin sevilen karakteri Han, üçüncü filmde hayatını kaybetmesiyle sevenlerini üzmüş, karakterin kaza sahnesi bu olaydan daha önce altıncı filmde tekrar yer almıştı. Ancak Han, öldüğü sanılan olaydan çok sonra geçen yeni filmin fragmanında kendini gösterdi ve kendisi kazadan sağ salim kurtulmuş görünüyor. Peki arabasının patladığını gözlerimizle gördüğümüz bu karakter nasıl oldu da seriye geri döndü?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Hızlı ve Öfkeli 9 fragmanı, serinin hayranlarını sevindiren bir detayı gözler önüne serdi. Serinin üçüncü filmi Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı’nda tavırlarıyla kendini sevdiren ancak filmin sonunda trajik bir şekilde hayatını kaybeden karakter Han, serinin dokuzuncu filmiyle birlikte ekibe geri döndü.

Serinin önemli karakterlerini bol aksiyonlu bir senaryo içerisinde bir araya toplayan filmde Han’ın da bulunacak olması, görünüşe göre filmin hayranlarını en çok heyecanlandıran detay oldu ancak Han’ın geçirdiği ölümcül kazadan sonra nasıl hayatta kaldığı ve dokuzuncu filmde kendini gösterdiği henüz bilinmiyor.

İşte yeni fragman ve Han'ın dönüşü:

Han’a ne olduğunu hatırlayalım:

Han Seoul-Oh (Han Solo) lakaplı Han Lue, acemi bir yarışçıya hocalık eden, sakin ve kendinden emin bir karakter olarak üçüncü filmde yer almıştı. Filmin sonundaki kovalama sahnesinde geçirdiği kazayla arabası alev alan Han, arabanın patlamasıyla orada hayatını kaybetmişti ya da en azından öyle görünüyordu. Bu olaydan sonra ne olduysa oldu ve Han, yeni filmin fragmanında tekrar ortaya çıktı. Sevilen karakter aynı zamanda filmin posterlerinde de boy gösterdi.

Han nasıl geri dönmüş olabilir?

Han, hikayesi üçüncü filmden daha önce geçen altıncı filmde de yer almış, kız arkadaşı Gisele’in ölümünden sonra Japonya’ya geri dönmüştü. Bu olaylardan sonra başlayan süreç, üçüncü film olan Tokyo Yarışı’nda anlatıldı ve Han’ın filmin sonlarına doğru arabasıyla taklalar attıktan sonra patlayan arabanın içinde can verdiği gösterildi.

Daha önce de seride buna benzer geri dönüşler yaşanmıştı. Kaza sonucu hayatını kaybettiği gösterilen karakter Letty, sonraki filmlerde kurtarıldığı an gösterilerek filme tekrar dâhil edilmişti. Bunun için yapılan tek şey Letty’nin öldüğü sanılan olay yerinden kurtarıldığı bir sahneyi yeni filme eklemekti. Han da böyle basit bir kurguyla geri getirilmiş olabilir. Han'ın kaza yaptığı arabadan sürünerek çıktığı ya da başka biri tarafından kurtarıldığı an, yeni filmde gösterilebilir ancak şimdilik bütün bu söylentiler birer iddia olarak kalacak ve Han’ın nasıl hayatta kalmış olduğunu Hızlı ve Öfkeli 9’da öğreneceğiz.