Bir milyarder düşünün ki zengin olmaktaki tek amacı bütün parasını hayır kurumlarına bağışlamak. Bu yazımızda FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’ın zengin olma hikâyesini ve bağış yaptığı hayır kurumlarını anlattık.

Çocukken neredeyse hepimizin hayali zengin olmaktır ama herkesin zengin olmayı isteme sebebi bambaşkadır. Kimimiz son model spor arabalara binmek için, kimimiz en lüks villalarda yaşamak için, kimimiz ise dünyayı gezmek için.

Aramızdan bazıları da gerçekten milyoner ve hatta milyarder olmayı başarıyor. Gerçekten de spor arabalarla gezip lüks villalarda yaşıyorlar. Hatta bazıları uzaya roketler gönderip gelecekte orada yaşamak istediğini bile söylüyor.

Ancak bugün bahsedeceğimiz milyarder, diğerlerinden çok farklı bir sebebe ve misyona sahip. Kendisi henüz sadece 29 yaşında ve neredeyse tüm dünya tarafından bilinen kripto para ticareti platformu FTX’in CEO’su.

Çocukluğundan beri tek hayali zengin olmak ve dünyadaki problemleri çözmek

Sam Bankman-Fried isimli bu genç adam, her insan gibi çocukluğundan itibaren çok ama çok zengin olmanın hayalini kuruyormuş. Sebebi ise geleneksel olanlardan biraz farklı. Kendisi çok zengin olup bütün hayır kurumlarına bağış yapmak için zengin olmak istiyor.

Zengin olma yöntemi ise çok basitti

Zengin olma amacına ulaşmak isteyen Sam Bankman-Fried, 2017 yılında MIT’den mezun olduktan sonra bir şey fark etti. ABD borsasında 10.000 dolardan satışı yapılan Bitcoin Japonya borsasında 11.000 dolardan satılıyordu. ABD’den aldığı 10 milyon dolar değerindeki Bitcoin’leri Japonya’da bozduran Sam (ki bu işlemin adına arbitraj deniyor), bunu her gün yaparak günde 1 milyon dolar kazandı.

Kulağa çok basit geliyor değil mi? Bu basit fikir sayesinde Sam, 1 ayda 20 milyon dolar kâr elde etti ki bu başlangıç bile değildi. Kendisi bununla yetinmedi ve tam zamanlı kripto para borsacısı oldu. 2017 yılında ise şu anda neredeyse herkesin bildiği kripto para borsası FTX’i kurdu. Kuruluşunun sadece 2 yıl ardından FTX tam 40 milyar dolar değere sahip bir şirket oldu.

Sam’in bugüne kadar bağış yaptığı kurumlar ve neden bu kurumlara bağış yaptığına dair açıklamaları ise gerçekten mutluluktan göz doldurur

Geçtiğimiz yıl 29 yaşındaki milyarder, hayır kurumlarına toplamda 50 milyon dolar bağış yaptı. Bu yıl ise kendisi tam 500 milyon dolar bağış yapmayı hedefliyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Sam’in planı toplamda tam 10 milyar dolardan fazla bağış yapmak.

‘Dünyanın iyiliği için yapabileceğiniz çok fazla şey var ve kendinizi çok daha mutlu edebiliyorsunuz.’

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Sam’in bir 'süper spor arabası bile' yok

Sam’in amacının gerçekten sadece tüm hayır kurumlarına bağış yapmak olduğunu ise anlamak çok zor değil. Kendisinin bir spor arabası bile yok, Toyota Corolla’nın hibrit modelini kullanıyor. Rolex’i yok, iş insanı olduğu için Apple Watch kullanıyor. En zengin işi diyebileceğimiz yanı ise Sam’in şu anda Bahama Adalarında 10 oda arkadaşıyla birlikte yaşıyor olması. Ancak buradan da şirketini ve borsayı yönetiyor.

Neden lüks ekipmanlara ve süper spor arabalara sahip olmadığı sorulduğunda Sam, ‘İhtiyacım olduğunu hissetmiyorum’ diyor. Bu tutumu sayesinde Sam, önümüzdeki 20 yıl içerisinde bir trilyoner bile olabilir. Eğer bu gerçekleşse bile Sam, kendisinin tek amacının yine Dünya’daki problemleri çözmek olacağını söylüyor.

Tabii ki bir insanın ne yapacağı, amaçlarının ne olduğu asla %100 olarak bilinemez. Ancak insanlık olarak amacının dünyaya yardım etmek olduğunu söyleyen ve buna zengin olduğu andan itibaren başlayan birine sahip olmamız çok güzel bir olay. Umarız dünyadaki bu tarz insanların sayısı çoğalır ve öncüleri Sam olur.