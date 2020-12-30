Fatih'in Bulduğu Doğal Gaz Rezervi Filyos'ta Karaya Çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış töreninde bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin Filyos'ta karaya çıkacağını ve buradan ana şebekeye bağlanacağını açıkladı.

Bugün açılış yapan Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi'nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı açıklamalarda bulundu. Zonguldak şehrinin Türkiye'de kömür denince akla ilk gelen il olduğunu açıklayan Dönmez, bu şehrin geçmişini yansıtan bir müzeye ihtiyacı olduğunu da belirterek şu açıklamaları yaptı:

"Zonguldak'ın şehir tarihi aslında Cumhuriyet'imizin ilk dönemlerine ve sonrasında yaşanan tüm gelişmelere ışık tutuyor. Şehrin tarihi ülke tarihiyle öylesine iç içe geçmiş ki bu endüstri tarihinin kültüre dönüşmesi, tam olarak anlaşılması ve kömürün bir şehrin damarlarında nasıl aktığının anlatılması için şehrin geçmişini yansıtan bir müzeye ihtiyaç vardı".

"Fatih'in keşfettiği gaz rezervi Filyos'ta karaya çıkacak":

Bakan Dönmez, müzenin bundan sonra yapılacak kültürel faaliyetlerin merkezinde yer alacağını da açıkladıktan sonra Zonguldak için başka bir müjdeli haber verdi. Zonguldak için verilecek olan müjdeli haberin Filyos'taki enerji yatırımlarıyla alakalı olduğunu açıklayan Dönmez, Filyos'un Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olacağını işaret eden açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, "Filyos, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak. Taşkömürünün bölgede üretimi, demir-çelik başta olmak üzere yeni bir endüstrinin doğuşunu sağlamıştı. Şimdi de doğal gaz üretimiyle, Zonguldak ve Batı Karadeniz yeni endüstri bölgemiz olacak. Bölgeye çok güçlü bir ulaşım ve lojistik ağı kuruluyor. Hala devam eden Filyos Vadisi Projesi ile birlikte de orta ve yüksek teknoloji endüstrisi Filyos'ta kümelenecek" açıklamalarını yaptı.