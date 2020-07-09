Bakan Koca Açıkladı: DSÖ İstanbul’a Ofis Açıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, birlikte bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Koca, "DSÖ ile Türkiye arasındaki ilişkilerin genişletilmesi konusunda bölge direktörü ile mutabakat içindeyiz. İstanbul'da DSÖ ofisini hızla hayata geçiriyoruz" dedi.

Koronavirüs pandemisi sadece ülkemizde değil dünyada da çok ciddi bir sağlık tehditi oluşturdu ve pek çok ülkede önemli sorunlara neden oldu. Sürecin en başından bu yana dünyanın adeta gözü kulağı Dünya Sağlık Örgütü’ndeydi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Bakan ve Direktör birlikte kameraların karşısına geçti.

İstanbul'a DSÖ Ofisi

Fahrettin Koca açıklamasında "DSÖ ile Türkiye arasındaki ilişkilerin genişletilmesi konusunda bölge direktörü ile mutabakat içndneyiz. İstanbul'da DSÖ ofisini hızla hayata geçiriyoruz. DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla COVID-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir. Ofis sağlık acil durumları konusunda faaliyet gösterecek" ifadelerini kullandı.

Klüge ise açıklamalarına ilk seyahatini Türkiye’ye gerçekleştirdiğini ifade ederek başladı. Daha sonra “COVID sonrası döneme başlıyoruz. COVID-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk halkı ve makamlarına içten takdir ve saygılarımı sunuyorum.

Pandemi henüz sona ermemiştir. Çalışmalarımızda bizler son derece hazırlıklı olmak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde en yüksek seviyedeki teyakkuz seviyesinde ilerlemek zorundayız. Türkiye COVID-19 ile mücadelede önemli bir virajı almaktadır. Vaka yükü ve ölüm rakamları yüzde 75 azalmıştır” ifadelerini kullandı.

Kluge ayrıca “Hükümet birimlerinin ve toplumun bütün segmentlerinin dahil olduğu anlayış ile Türkiye'de devam etmeliyiz. Pandemiye karşı mücadelemizi güçlenerek sürdürmeliyiz. Türkiye'nin yaşlılarda yakaladığı düşük ölüm başarısını sürdürebilmek için hedeflenmiş müdahalelere ihtiyaç var.

Sonbahar aylarıyla artan grip mevsiminde risklere karşı hazır olmalıyız" açıklamasını yaptı.

Kluge’den Türkiye’ye övgü

Basın mensuplarından gelen sorulara da cevap veren DSÖ Avrupa Bölge Direktörü, Türkiye’nin pandemi ile olan mücadelesiyle ilgili bir soruya "Türkiye'de ölüm ve vaka oranları nisan ortasından bugüne yüzde 70'in üzerinde düşüş kaydetti. AB'nin güvenli seyahat edilebilecek ülkeler kriterlerine bunun girdiğini düşünüyoruz. Türkiye test sayılarını iki katın üzerinde artırdı. Türkiye yaşlı ölümleriyle ilgili de büyük başarıya imza attı” karşılığını verdi.

Koronavirüs pandemisi ile olan mücadele şu anda da devam ediyor. Her ne kadar normale dönüş süreci başlamış olsa da sosyal mesafe, hijyen ve maske üçlüsünü hayatımızın bir parçası olmaktan çıkarmamamız gerekiyor.