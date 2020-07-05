COVID-19 Tedavisinde 3 İlacın Denemeleirne Son Verildi

Dünya Sağlık Örgütü, dün yaptığı açıklamada koronavirüse karşı denenen ilaçlardan bazıları üzerindeki denemelere son verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre sıtma ve HIV’ye karşı kullanılan ilaçlar üzerindeki denemelere son verildi.

Dünya genelinde 11 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 530 binden fazla insanın da hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile savaşmak için dünyanın çeşitli yerlerinden ilaç ve aşı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmalar kapsamında daha önce farklı hastalıklarda kullanılmış ilaçlar üzerinde de testler gerçekleştiriliyordu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sıtmaya karşı etkili olan hidroksiklorokin ilacıyla HIV’ye karşı kullanılan lopinavir ve ritonavir ilaçlarının denemelerini durdurduğunu açıkladı.

Koronavirüse karşı etkili değil

Dünya Sağlık Örgütü, dün (4 Temmuz) yaptığı yazılı açıklamada, ‘Solidarity Trial’ (Dayanışma Denemesi) denemelerini, çalışmaları yürüten uluslararası komitenin tavsiyesi üzerine durduklarını açıkladı. DSÖ tarafından kurulan Solidarity Trial, remdesivir ilacının denemelerini ise devam ettiriyor.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bu iki tedavi yönteminin koronavirüsün sebep olduğu COVID-19 nedeniyle yaşanan ölümleri azaltmada etkisiz olduğu ya da çok az etkili olduğu ifade edilerek denemelere derhâl son verileceği belirtildi. Sağlık örgütü, söz konusu bu ilaçlar için alınan durdurma kararının hastanede yatan hastalar için geçerli olduğunu, hastaneye yatmayan üzerindeki çalışmaları kapsamadığını da belirtti.

Yaptığı açıklamalarla ön plana çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, COVID-19’a karşı tedbir olarak hidroksiklorokin kullandıklarını açıklamışlardı. DSÖ Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, mayıs ayında yaptığı açıklamada bu ilacın denemelerinin geçici süreyle durdurulduğunu belirtmişti. Örgüt, dün itibariyle ilaçla ilgili denemelerin tamamen durdurulduğunu duyurdu.