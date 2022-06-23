Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 5G'ye geçiş süreci ile ilgili konuştu. Karaismailoğlu, 5G ürünler geliştirileceğini ve bunların piyasaya sürüleceğini, Türkiye'nin 5G'ye geçişinin yerli ve milli imkanlarla yapılacağını söyledi.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 5G Faz 2 Bilgilendirme Toplantısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaoğlu'nun liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Karaismaoğlu, yerli ve milli 5G ürünler üretileceğini ve bu ürünlerin hizmete alınacağını söyledi.

Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye, 5G şebekesine yerli ve milli ürünlerle geçiş yapacak. Bu bağlamda; 5G baz istasyonları, 5G çekirdek şebeke, 5G şebeke yönetim ve operasyonel yazılımları ve 5G sanallaştırma platformu gibi 5G teknolojisine özel donanım ve yazılımlar, bizzat ülkemizde üretilecek. Böylelikle Türkiye, 5G'ye geçişte ithal ürün ve hizmetlere ihtiyaç duymayacak. Karaismailoğlu, "Başka ülkelerin teknolojilerini kullanmak, artık ülke kaynakları ve çıkarları açısından sürdürülebilir değil." dedi.

"5G'ye azami ölçüde yerli ve milli şebeke ürünlerini kullanarak geçeceğiz"

“Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nin sonraki fazlarında az önce saydığım ürünlerin daha yüksek kapasiteli ve gelişmiş versiyonlarını üreteceğiz. Örneğin 5G baz istasyonu için ilk fazda 8 katmanlı radyo ünitesi geliştirilmiş iken sonraki fazlarda 64 katmanlı radyo ürünleri geliştireceğiz. Böylece, piyasada bulunan yabancı tedarikçilerin ürünlerine muadil olarak piyasaya, yerli ve milli 5G ürün arz edeceğiz." diyen Bakan Karaismailoğlu, 5G'ye geçişin yerli ve milli olacağını ise şöyle açıkladı:

"Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nin sonraki fazlarını desteklemesine yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Ülkemizde 5G'ye azami ölçüde yerli ve millî şebeke ürünlerini kullanarak geçeceğiz. Bunun yerli ve milli ürünlerimizle yapılabilmesi için üretici firmalarımıza önemli görevler düşüyor. Öte yandan, 5G'ye geçişin başarılı olabilmesi için kullanıcı terminali tarafından da gerekli dönüşüm sağlanmalıdır. Bunu da yakından takip ediyoruz. Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ ile bir Türk firmasının telekomünikasyon alanında Ericsson, Huawei, Nokia gibi firmalar ile küresel ölçekte rekabet etmesini amaçlıyoruz."