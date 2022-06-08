Turkcell ve Ericsson, Milvus Robotics tarafından geliştirilen otonom mobil robotun 5G bağlantısı ile kontrol testlerini başarı ile gerçekleştirdi. Robot, bir depo içerisinde malzemelerin hızlı ve güvenli bir şekilde taşınması işlemlerini gerçekleştirdi.

Otonom robotların endüstri alanında kullanımına yönelik çalışmalar tüm dünyada farklı alanlarda sürekli test edilip geliştirilerek devam ediyor.

Ülkemizde bu alanda önemli çalışmalara imza atan Ericsson ve Turkcell, geçtiğimiz haftalarda bu konuda bir ilk gerçekleştirerek Otonom Mobil Robot (AMR) Güvenli Geçiş endüstriyel kullanım senaryosunun Türkiye’de ilk kez başarıyla uygulandığı demoyu hayata geçirmişti. Bu önemli adımın devamı niteliğinde bir yeni test de geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Otonom Mobil Robot (AMR) Güvenli Geçiş uygulaması başarıyla test edildi

Turkcell ve Ericsson, 5G endüstriyel kullanım senaryolarından biri olan Otonom Mobil Robot (AMR) Güvenli Geçiş uygulamasını bir depo alanında test ederek oldukça iyi sonuçlar aldı.

Robotun depo ortamında malzemeleri güvenle ve hızlı bir şekilde taşıması üzerine kurulu olan testte, 5G bağlantısı ile çalışan SEIT500 otonom mobil robotu (AMR) internet üzerinden aldığı komutları başarıyla yerine getirdi.

Sistem basit haliyle İnternet üzerinden verilen komutların emir yönetim sistemi yoluyla robotların ortak görev yöneticisine aktarması, ardından da bu komutların 5G bağlantısıyla depodaki robotlara transfer edilmesi adımlarını takip etti.

Bu demo ile 5G bağlantılı AMR, kör noktaya yerleştirilen endüstriyel alan tarayıcısıyla 5G üzerinden kablosuz bağlantı kurarak verimli ve sorunsuz bir şekilde çalıştı. Aynı zamanda Wi-Fi bağlantılarında yaşanan kesinti ve gecikme gibi problemler de böylece aşılmış oldu. Turkcell'in özel 5G test şebekesinin kullanıldığı demo, Ericsson'un Endüstri 4.0 çözüm ortağı olan Türkiye’nin yerli otonom mobil robot üreticisi Milvus Robotics iş birliğiyle gerçekleştirildi.

''5G endüstriyel iletişim altyapısının temel standardı olacak''

Konu hakkından açıklamalarda bulunan Milvus Robotics Kurucu Ortağı Hasan Ölmez, ''Mobil robotların endüstriyel kullanımlarında, özellikle birden fazla robotun kullanıldığı senaryolarda, Wi-Fi kablosuz iletişiminden kaynaklanan zorluklarla sıkça karşılaşıyoruz. Kesintiler, düşük bağlantı hızları, erişim noktası kapsamasının darlığı ve veri aktarımındaki gecikmeler, bu bağlamda yaşanan başlıca sorunlar olarak dikkat çekiyor. Barındırdığı özellikler ve bu sorunlara karşı sunduğu çözümler sebebiyle 5G’nin yakın gelecekte endüstriyel iletişim altyapısının temel standardı olacağına inanıyor ve yaptığımız bu testlerde de Wi-Fi ile 5G arasındaki performans farklarını ortaya koyuyoruz. Bu sebeple robotlarımızın 5G ile uyum içinde çalışabileceğini ve bu geçişi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğimizi açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.'' şeklinde konuştu.

Bu demo uygulaması, çok sayıda bağlantılı cihazın bulunduğu ortamlarda bile otonom mobil robotların rahatça hareket etmesinin 5G ve özel şebekeler yardımıyla sağlanabileceğini de göstermiş oldu.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ise demo çalışmasına ilişkin açıklamasında konuyla ilgili olarak ''Türkiye’de dijitalleşmeye öncülük eden bir marka olarak, geleceğe yönelik yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz. Bütün süreçlerinde insan odaklı yaklaşımla hareket eden Turkcell, kurumların ve insanların hayatını kolaylaştıran teknolojilere imza atıyor. Teknoloji konusundaki ulusal ve uluslararası çözüm ortaklarımızla yaptığımız iş birliği sayesinde Türkiye’ye teknoloji alanında değer katma hedefiyle farklı sektörlerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik inovatif çözümler geliştiriyoruz. Otonom mobil robot demosuyla bunun ilk örneklerinden birini daha ortaya koymuş olduk. Ericsson gibi teknoloji alanındaki iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam ederek Türkiye’deki işletmelerin endüstriyel dönüşüm süreçlerini destekleyecek en yeni teknoloji ve çözümleri sunmaya devam edeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın ise ''Endüstrilerin daha fazla nesneyi birbirine bağlama talebi arttıkça, yüksek kaliteli ağlara olan ihtiyaç da bununla birlikte artıyor. Ericsson Özel Şebeke Çözümü, yüksek aktarım hızı ve düşük gecikme süresi ile güvenli ve verimli bağlantı için en iyi seçimdir ve birçok kullanım senaryosunu desteklemektedir. Özellikle Endüstri 4.0 ve Lojistik 4.0 kapsamındaki bağlantı ve iletişim gereksinimleri göz önüne alındığında, 5G teknolojisinin çok yakın gelecekte endüstriyel iletişim altyapılarında standart haline gelmesi bekleniyor. Turkcell ve Milvus Robotics ile birlikte başarıyla sergilediğimiz bu kullanım senaryosu, bu teknolojinin geleceğinin çok parlak olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye’nin dijital geleceğine giden kapıları daha da aralayacak Ericsson Özel Şebeke Çözümleriyle yeni kullanım senaryolarında Turkcell’i ve endüstrileri desteklemeyi sürdüreceğiz.'' diyerek güvenli, hızlı ve düşük gecikme süresi ile işlemin önemine de vurgu yaptı.