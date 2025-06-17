Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli ve millî harita ile navigasyon uygulaması geliştirilmesi için harekete geçti. Başvurular toplandıktan sonra konuyla ilgili destekler sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yazılımcıların ilgisini çekecek bir açıklama yaptı. Bakan Kacır'ın resmî X hesabından yapılan açıklamada, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen bir harita ile navigasyon uygulaması tasarlanması için destek verileceği belirtildi. Yapılan açıklama, hükûmetin oldukça geniş kapsamlı bir uygulama istediğini gözler önüne seriyor.

"Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme Projeleri Çağrısı" başlığıyla yapılan açıklamaya göre geliştiricilecek uygulamanın 112 ile iletişime geçme, karbon ayak izi hesaplama, gerçek zamanlı trafik verisi sunma ve yapay zekâ destekli olma gibi özelliklere sahip olması gerekecek. Bakanlık, uygulamanın kullanıcı dostu ve yüksek performanslı olmasını da istiyor.

Başvuru için son tarih 15 Ağustos!

Yapılan resmî açıklamaya göre yerli ve millî imkânlarla harita ve navigasyon uygulaması geliştirmeye hevesli olan geliştiriciler, 15 Ağustos tarihine kadar başvuru yapacaklar. Başvurular, burada bulunan bağlantı üzerinden gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklaması şöyle: