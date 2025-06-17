Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yazılımcıların ilgisini çekecek bir açıklama yaptı. Bakan Kacır'ın resmî X hesabından yapılan açıklamada, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen bir harita ile navigasyon uygulaması tasarlanması için destek verileceği belirtildi. Yapılan açıklama, hükûmetin oldukça geniş kapsamlı bir uygulama istediğini gözler önüne seriyor.
"Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme Projeleri Çağrısı" başlığıyla yapılan açıklamaya göre geliştiricilecek uygulamanın 112 ile iletişime geçme, karbon ayak izi hesaplama, gerçek zamanlı trafik verisi sunma ve yapay zekâ destekli olma gibi özelliklere sahip olması gerekecek. Bakanlık, uygulamanın kullanıcı dostu ve yüksek performanslı olmasını da istiyor.
Başvuru için son tarih 15 Ağustos!
Yapılan resmî açıklamaya göre yerli ve millî imkânlarla harita ve navigasyon uygulaması geliştirmeye hevesli olan geliştiriciler, 15 Ağustos tarihine kadar başvuru yapacaklar. Başvurular, burada bulunan bağlantı üzerinden gerçekleştirilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklaması şöyle:
Stratejik öneme sahip konum tabanlı hizmetler alanında millî çözümler geliştirmek ve inovatif uygulamaların önünü açmak hedefiyle 'Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme Projeleri Çağrısı’nı başlatıyoruz.
Çağrı kapsamında, ülkemizdeki kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun, 112 ile iletişime geçebilen, karbon ayak izi hesaplayabilen, gerçek zamanlı trafik verisi sunabilen yenilikçi özellikleri ile yüksek performanslı, kullanıcı dostu ve yapay zekâ destekli navigasyon uygulamaları geliştirilmesini amaçlıyoruz.
Dijital egemenliğimizi tahkim etmek, harita ve navigasyon alanında yerli ekosistemi güçlendirmek ve uluslararası rekabet gücümüzü artırmak amacıyla başlattığımız programa, yatırımcılarımızı ve sektör paydaşlarımızı davet ediyorum.
Başvuru için: http://rip.sanayi.gov.tr
Son başvuru tarihi: 15 Ağustos 2025