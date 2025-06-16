Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkçe büyük dil modeli geliştirilmesi için bir proje başlattıklarını duyurdu. Proje başına 50 milyon TL'ye varan destek sunulacağını da ekledi.

Yapay zekâ teknolojileri dünya çapında hız kesmeden yükselmeye devam ederken ülkemizden de bu konuda hamleler geliyordu. Şimdi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X üzerinden yaptığı bir açıklamayla ulusal yapay zekâ stratejisi doğrultusunda yepyeni bir proje başlatacaklarını duyurdu.

Kacır’ın aktardığına göre bu proje, “Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi” olarak adlandırılacak. İsminden de anlaşıldığı gibi projenin amacı, Türkiye’de de büyük dil modelleri (LLM) geliştirmek. Büyük dil modelleri, şu anda kullandığımız birçok yapay zekâ modeline güç vermeleriyle günümüzün en önemli teknolojileri arasında.

50 milyon TL’ye varan hibe desteği verilecek

Kritik teknolojilerde yerli çözümler geliştirmek için başlatılan proje ile büyük dil geliştirebilecek olanlara çağrı yapıldı. Kacır’ın aktardığına göre proje başına 50 milyon TL’ye varan hibe desteği sunulacak. Geliştirilecek modeller ile hem yapay zekâda Türkçenin temsili gücünün artırılacağı hem de sektörlere özel çözümler sunulacağı ifade edildi.

Hedefler arasında bağımsız büyük dil modeli ekosistemi geliştirmek, üretken yapay zekânın etkin kullanımı, büyük dil modellerinin alan spesifik sektörel olarak uyarlanması, Türkçe dil modeli kabiliyetinin ülke geneline yayımlası gibi şeyler var. Başvurular 29 Ağustos’a kadar devam edecek. Buradaki bağlantıyı kullanarak başvuru yapılması mümkün.