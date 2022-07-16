Bakteri Bazlı Mikro Robotlar Kansere Karşı Kullanılabilir

Stuttgart'ta bulunan bilim insanları, bakteri bazlı mikro robotlar geliştirdiklerini açıkladı. Yapay bileşenler ile donatılan bu bakterilerin, kanser ile mücadelede işe yarayabileceği ifade edildi.

Bilim insanları, kanser gibi tüm dünyada korkunç sonuçlar doğuran hastalıklar ile mücadeleye yönelik araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza giren sistemlerin de gelecek yıllarda tıp alanında kullanılması planlanıyor.

Şimdi de Max Planck Akıllı Sistemler Enstitüsü’ndeki Fiziksel Zekâ Departmanı’nda bulunan araştırmacılar, bir gün kanserle mücadelede kullanılabilecek mikrorobotlar üzerinde çalışmaya başladı. Ekip, biyohibrit mikro robotlar oluşturmak için E.coli isimli bakterileri yapay bileşenler ile donattı.

Kanserle mücadelede kullanılabilir

Açıklamalara göre bilim insanları ilk olarak her bir bakteriye, suda çözünür kemoterapötik ilaç molekülleri ve çevresinde kızılötesi ışıkla eriyebilen bir malzemeye sahip olan nanolipozom bağladı. İkinci olarak ise bakteriye manyetik nanoparçacıkların bağlandığı ifade edildi. Bununla birlikte zaten oldukça hareketli olan bu mikroorganizmanın güçlendirildiği ifade edildi. Böylece bakterinin yüzüşünü kontrol etmenin daha da kolay olacağı ifade edildi.

Uzmanlar, bakterilerin enjekte edilerek kanser tedavisinde kullanılabildiğini söylüyor. Bu yöntemde mikroorganizmalar tümörün bulunduğu yere akıyor, orada büyüyor ve hastanın bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Son yıllarda da bu mikroorganizmaların etkilerinin artırılması için yollar aranıyor. İşte bu nedenle de ekstra bileşenlerin tümör ile savaşta kullanılabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılardan Birgül Akolpoğlu da yaptığı açıklamalarda, “Böyle bakteri bazlı mikro robotları kanser hastasının vücuduna enjekte edebileceğimizi hayal edin. Bir mıknatısla parçacıkları tümöre yöneltebiliriz. Yeterince mikro robot tümörü çevrelediğinde, dokuya bir lazer yönlendirebilir ve ilaç salınmını tetikleyebiliriz. Böylece yalnızca bağışıklık sisteminin tetiklenmesi değil, aynı zamanda ek ilaçlar da tümörü yok etmeye yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın yazarlarından ve Fiziksel Zekâ Departmanı’nın direktörü olan Metin Sitti de açıklamalarında şunları söyledi: “Tıbbi işlevlere sahip bakteri tabanlı mikro robotlar bir gün kanserle daha etkili bir şekilde savaşabilir. Bu, bugün kanseri tedavi etme şeklimizden çok da uzak olmayan yeni bir terapötik yaklaşımdır”