Kanser Tedavisinde Sevindirici Bir Gelişme Yaşandı

Her yıl daha da gelişen teknolojinin tam olarak çare bulamadığı hastalıklardan biri kanserdir. Henüz bu hastalığı tam olarak ortadan kaldırabilecek bir tedavi yöntemi bulunamadı ancak Washington Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bir güçlendirici proteininin kansere karşı tam 10.000 kat daha fazla bağışıklık hücresi ürettiğini keşfetti.

Bağışıklık sistemimiz kanser de dahil olmak üzere birçok hastalığa karşı en güçlü savunma hattıdır. Kanserin tespit edilmekten kaçınmak ve bağışıklık hücrelerini zayıflatmak için bazı kurnaz yöntemleri vardır. Geçtiğimiz aylarda Japon araştırmacılar, bir kanser hastasının T hücrelerini çıkarıp, belirli kanser hücrelerini hedeflemek için genetik olarak tasarladığı ve kanseri avlamak için vücuda geri yerleştirdiği bir CAR T hücre immünoterapisi deneyi gerçekleştirmişti. Bu sefer farklı bir ekip benzer tedaviyi kullanarak CAR T hücre immünoterapisi ile kansere karşı savaşa yeni bir boyut kazandırdı.

Washington Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, bir güçlendirici protein eklemenin kanser immünoterapisinin sonucunu önemli ölçüde iyileştirebileceğini keşfetti. Farelerde yapılan deneyler, proteinin 10.000 kat daha fazla bağışıklık hücresi ürettiğini ve tüm farelerin deney boyunca hayatta kaldığını ortaya çıkardı.

Tedavi yöntemi proteinin yapısı değiştirilerek geliştirildi

Yeni yapılan çalışmada, bilim insanları, T hücrelerinin sayısını artırarak kanserle mücadele etmenin yollarını araştırdı. Vücudun hastalık durumunda T hücresi üretimini hızlandırmak için tamamen doğal olduğu söylenen interlökin-7 (IL-7) adlı bir protein kullanan araştırmacılar, normalde vücutta çok uzun süre yaşamayan doğal proteinin yapısını değiştirerek haftalarca vücutta kalmasını sağladı.

Ekip, bu uzun ömürlü IL-7’yi farklı günlerde farelere enjekte etti. Testte bazı farelere immünoterapi uygulanmazken bazılarına da IL-7 proteini olmadan CAR T hücre tedavisi uygulandı. CAR T hücre tedavisinin ardından tümör taşıyan ve immün yetmezliği olan farelere uzun etkili bir IL-7 proteini enjekte edildiğinde, bu farelerdeki CAR T hücrelerinin IL-7 almayan farelere kıyasla on bin kattan daha fazla arttığı gözlemlendi. Ayrıca bu CAR T hücrelerinin daha uzun süre zararlı tümöre karşı savaştığı da gözlemlendi.

İnsanlar üzerinde deneyler yakında başlayabilir

Bu güçlendirilmiş tedavi sayesinde denek farelerin hayatta kalma süreleri daha da uzadı. CAR T hücre tedavisiyle birlikte IL-7 proteini alan her farenin vücudundaki tümörler deneyin 35. gününde saptanamayacak kadar küçüldü. Ayrıca farelerin her biri 175 gün süren deneyin tamamında hayatta kalabildi. Buna karşılık, sadece immünterapi tedavisi olan farelerin ise ortalama 30 gün hayatta kaldığı saptandı.

Farelerde yapılan deneylerin insanlarda da aynı etkiyi göstermediği durumlar olabiliyor fakat uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre IL-7 proteini ile güçlendirilmiş CAR T hücre tedavisinin insanlar üzerinde yapılacak klinik deneylerinin, bir tür lenfomaya sahip olan hastalarda yakında başlaması bekleniyor.