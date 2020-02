Baldur’s Gate 3'ün Sinematik Fragmanı Yayınlandı

Yılın en fazla merak edilen oyunlarından biri olan Baldur’s Gate 3’ün sinematik fragmanı yayınladı. Yeni Divinity 4.0 motorunu kullanacak olan oyun, bu yıl içinde Steam platformunda erken erişime açılacak.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında bulut odaklı oyun platformu Google Stadia'nın lansmanı sırasında duyurulan Baldur’s Gate 3, merakla beklenen sinematik fragmanı ile karşımıza çıktı. Divinity: Original Sin serisinin arkasındaki stüdyo olan Larian Studios tarafından geliştirilen oyun, yeni Divinity 4.0 motorunu kullanacak.

Larian’ın şimdiye kadarki en büyük yapımı olacağını açıklanan Baldur’s Gate 3, Stadia ile birlikte GOG ve Steam platformlarına da çıkış yapacak. Dün gece düzenlenen PAX East sunumunda detaylandırılan yapım oyunculara, seçimlerine göre şekillenen bir dünyayı keşfetme, deneyimleme ve etkileşim kurma konusunda benzersiz bir özgürlük vaat ediyor.

Oyuncular, Larian'ın şimdiye kadarki en büyük macerasında Forgotten Realms of Dungeons & Dragons dünyasına yolculuk yapacak. Geçtiğimiz eylül ayında yayınlanan Baldur's Gate: Descent Into Avernus'tan sonrasını anlatan Baldur’s Gate 3, Dungeons & Dragons Fifth Edition kurallarına bütünüyle sadık kalacak.

Hem solo hem de aynı anda dört oyuncuya kadar co-op modu destekleyen yapım, sıra tabanlı modda savaşın dışında bile istediğiniz zaman etrafınızdaki dünyayı duraklatmanıza olanak tanıyacak. Baldur’s Gate 3 için henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşılmadı ancak oyunun 2020 içinde Steam platformunda erken erişime açılacağını biliyoruz.

Baldur’s Gate 3 sinematik fragmanı