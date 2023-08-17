Baldur's Gate 3 için yayınlanan yeni iki mod ile birlikte oyun, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanabilir oldu.

3 Ağustos’ta yayınlanan ve tüm oyun dünyasını alt üst eden Baldur’s Gate 3, izometrik RPG türünde olmasına rağmen beklenmedik bir popülerlik yakalamayı başardı. Tabii oyun her ne kadar mükemmel bulunsa da kimi oyuncular, halen oyunun izometrik RPG olması nedeniyle bu dünyaya atılmayı tercih etmiyor.

Geçtiğimiz gün yayınlanan Baldur’s Gate 3 modları ise oyunu bambaşka ve çok daha popüler bir türe dönüştürmeyi başardı. En popüler mod platformu Nexus’ta, WASD ile hareket etmeyi mümkün kılan ve kamerayı üçüncü şahıs bakış açısına dönüştüren iki mod yayınlandı. Bu iki mod ile oyun, üçüncü şahıs bakış açısı RPG türüne dönüştü.

Karşınızda üçüncü şahıs bakış açısından Baldur’s Gate 3:

Her iki oyun modunun da birlikte çalıştırılmasıyla birlikte Baldur’s Gate 3, üçüncü şahıs bakış açısından oynanabilir hale dönüştü. İşin en akılalmaz noktası, normalde uzaktan bakacak şekilde optimize edilen bu oyunda kamerayı karakterimize ve çevreye yakınlaştırdığımızda doku kalitesinin fazlasıyla yeterli olduğuydu.

Tabii dokularda derinlik hissiyatı ve genel olarak çözünürlük kalitesi nispeten düşük durumda. Ancak oyunun bu şekilde oynanmasının mümkün hale gelmesiyle çok yakında 4K doku paketlerini mümkün kılan modlar da görebiliriz.

WASD hareket moduna buraya , üçüncü şahıs bakış açısını mümkün kılan kamera moduna da buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.