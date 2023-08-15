Mae isimli bir oyuncu, Baldur's Gate 3'ü 10 dakika 3 saniyede bitirdi. Oyunu bitirmek normalde 75-100 saat arasında sürüyor.

Larian Studios imzalı Baldur’s Gate 3, uzun bir bekleyişin ardında erken erişimden ayrıldı ve 3 Ağustos tarihinde piyasaya sürüldü. RPG türündeki yapım, kısa sürede bekleyenleri karşılayarak tüm zamanların en iyi oyunlarından biri oldu.

Şimdi ise bir oyuncu, Baldur’s Gate 3’te herkesi şaşkına uğratan bir başarıya imza attı. Mae isimli kullanıcı, oyunu 10 dakika 3 saniyede bitirerek rekor kırdı.

Uyarı: Haberin buradan sonrası belli oyuncular için küçük de olsa spoiler içerebilir.

Mae’in oyunu 10 dakikada bitirdiği video

Yukarıdan da görebileceğiniz gibi Mae, herkesi şaşırtarak bu kadar kısa sürede oyunu bitirmeyi başardı. Larian’ın kurucusu Swen Wicke, oyunun muhtemelen 75-100 saat arasında süreceğini söylemişti.

Peki bu oyuncu nasıl 10 dakikada oyunu bitirmeyi başardı? Biraz spoiler’a kaçabilecek bu yöntem, oyunun ikinci bölümündeki belli olayları içeriyor. Çok fazla detaya girmeden konuşacak olursak bu strateji, Gale karakterini merkezine alıyor. İkinci bölümde Gale ile yapılan bir tercihle erken sona ulaşabilmek mümkün hâle geliyor.

Tabii ki bu kadar kısa sürede bitirmek hiç kolay değil. Öncelikle oyunun ikinci bölümünü bitirmek gerekiyor. Bu sırada birçok önemli kısmı atlamak ve tabii ki daha hızlı davranmak gerekiyor. Mae'in bunu nasıl yaptığını videoyu izleyerek görebilirsiniz.