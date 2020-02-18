Bali'deyim Diyen YouTuber, Meğerse IKEA Mağazasındaymış

YouTube’da 2 milyona yakın abonesi bulunan Amerikalı influencer Natalia Taylor, bir IKEA mağazasında çektirdiği fotoğrafları Bali tatilindenmiş gibi paylaşarak, Instagram’daki 300 binden fazla takipçisini ters köşeye yatırdı.

Sosyal medya, aslında kocaman bir illüzyon. Gerçek sandığınız fotoğraflar, videolar, insanlar ve daha nice şey, çoğu zaman kurgudan ibaret olabiliyor. ABD’nin en ünlü influencer’larından Natalia Taylor, Instagram’daki takipçilerine ilginç bir şaka yaptı. Bir IKEA mağazasında çekilmiş fotoğraflarını, Endonezya’nın en ünlü adalarından Bali’de lüks bir mekandaymış gibi paylaşan Taylor, paylaşımının altına Bali etiketi ile “Kraliçe geldi” yazdı.

Pembe bir elbise giyen Taylor, hikayesini daha gerçekçi kılabilmek için ahşap duvarlarla çevrili bir IKEA showroom’unu tercih etti. Ünlü influencer, çektirdiği fotoğraflara IKEA logoları ve etiketleri de dahil olmak üzere pek çok ipucu bıraktı ancak buna rağmen takipçilerinin hiçbiri söz konusu mekanın gerçekliğini sorgulamadı.

Geçen hafta, 2 milyona yakın abonesi bulunan YouTube kanalına yüklediği bir videosunda “Bali tatilinin” tamamen kandırmacadan ibaret olduğunu açıklayan Taylor, “İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın. Bazen insanlar kim oldukları hakkında yalan söylemek ister ve görünüşe göre bunu yapmak çok da zor değil” ifadelerini kullandı. Neyse ki Taylor bu açıklamasını, şakasını kimse fark etmeden yaptı. Zira diğer türlü kendini takipçilerine inandırması biraz zor olabilirdi.